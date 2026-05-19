Hondureño lidera museo itinerante con más de 600 artistas en Perú

Lima, Perú

La decimotercera edición de la Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano “Bicentenario de América” se realizará del 12 al 28 de junio en el Centro Cultural Sérvulo Gutiérrez de la Municipalidad de Jesús María, en Lima, Perú, consolidándose como uno de los encuentros artísticos multiculturales más amplios del continente. El proyecto reúne a más de 600 artistas de diferentes países de América con el propósito de conmemorar las fiestas patrias y los bicentenarios de independencia de cada nación participante a través del arte y la expresión cultural.

La iniciativa nació en Perú durante la pandemia y fue creada y organizada por el artista hondureño Jaime Vallardo Chávez, conocido internacionalmente como el "Artista de las monedas mundiales”, quien actualmente reside en territorio peruano. A lo largo de sus distintas ediciones, “Bicentenario de América” ha desarrollado exposiciones y actividades culturales vinculadas a las celebraciones independentistas del continente. El año pasado, por ejemplo, el colectivo conmemoró los 200 años de independencia de Bolivia y Uruguay junto a sus respectivas representaciones diplomáticas en Lima. En esta nueva edición, el evento también rendirá homenaje al fallecido artista peruano Óscar Alain Cotera, quien recibirá el título póstumo de “Artista Patrimonio de América”. Asimismo, los artistas peruanos José Ricaldi y Juan Antonio Trujillo Ramírez serán reconocidos con el título de “Embajadores del Arte de América”, una distinción otorgada por el colectivo a creadores que han plasmado el bicentenario de independencia de distintos países americanos en sus obras.

Jaime Vallardo destacó que representar este proyecto en Lima significa una oportunidad importante para mostrar la riqueza cultural y patrimonial del continente, además de fortalecer la identidad artística latinoamericana mediante un museo itinerante que busca convertirse en un legado permanente para América.

“El Bicentenario de América pinta y celebra las fiestas patrias de cada región. Es un museo que reúne arte, identidad y memoria histórica del continente”, expresó el artista hondureño sobre la iniciativa cultural. Además de esta exposición en Perú, Vallardo continúa desarrollando una intensa agenda internacional. Recientemente participó en el Premio Internacional de Arte Contemporáneo del Museo Nacional MAXXI de las Artes del Siglo XXI, en Roma, Italia.