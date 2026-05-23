Claudia Canahuati es la nueva Miss San Pedro Sula 2026

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula oficializó a su nueva representante rumbo al certamen nacional Miss Honduras Universo con la imposición de banda de Claudia Canahuati Paz, en un evento realizado en el Hotel Aloft de esta ciudad. La ceremonia marcó el inicio formal del camino de la candidata hacia el certamen Miss Universo Honduras 2026, que actualmente se encuentra en fase de preparación y selección de sus participantes a nivel nacional.

Durante la actividad estuvieron presentes directivos de la organización Carimaxx, responsable de la franquicia del concurso en el país, incluyendo a su director y propietario Carlos Rivera. También asistió Bryan Espinoza, director nacional de Miss Universo Honduras, quien acompañó el acto protocolario que oficializó a la representante sampedrana.

El evento contó además con la participación de invitados especiales vinculados a iniciativas sociales y culturales, reforzando el enfoque del certamen en liderazgo y compromiso comunitario. Entre ellos destacó la presencia de representantes de la Fundación Mil Escuelas, organización vinculada a proyectos educativos impulsados en el país, así como autoridades del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. La participación de estas instituciones subrayó el objetivo del certamen de formar candidatas con sensibilidad social, enfoque educativo y compromiso con la cultura hondureña. En el marco de su presentación oficial, Canahuati expresó su compromiso de representar con orgullo a San Pedro Sula, destacando valores como la elegancia, el liderazgo y el propósito social.