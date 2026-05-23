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Claudia Canahuati es la nueva Miss San Pedro Sula 2026

Claudia Canahuati Paz recibió la banda oficial como Miss San Pedro Sula 2026 en un evento que marcó su inicio rumbo a Miss Honduras Universo

Claudia Canahuati es la nueva Miss San Pedro Sula 2026

Claudia Canahuati Paz se convirtió oficialmente en la candidata de SPS para el certamen de belleza nacional, ¿será la nueva Miss Honduras Universo 2026?

 Foto: Instagram @missuniversesps
San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula oficializó a su nueva representante rumbo al certamen nacional Miss Honduras Universo con la imposición de banda de Claudia Canahuati Paz, en un evento realizado en el Hotel Aloft de esta ciudad.

La ceremonia marcó el inicio formal del camino de la candidata hacia el certamen Miss Universo Honduras 2026, que actualmente se encuentra en fase de preparación y selección de sus participantes a nivel nacional.

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Durante la actividad estuvieron presentes directivos de la organización Carimaxx, responsable de la franquicia del concurso en el país, incluyendo a su director y propietario Carlos Rivera.

También asistió Bryan Espinoza, director nacional de Miss Universo Honduras, quien acompañó el acto protocolario que oficializó a la representante sampedrana.

Directivos de Carimaxx junto a la Miss SPS 2026, Claudia Canahuati, luego de su presentación oficial.

Directivos de Carimaxx junto a la Miss SPS 2026, Claudia Canahuati, luego de su presentación oficial.

(Foto: Instagram @missuniversesps)

El evento contó además con la participación de invitados especiales vinculados a iniciativas sociales y culturales, reforzando el enfoque del certamen en liderazgo y compromiso comunitario.

Entre ellos destacó la presencia de representantes de la Fundación Mil Escuelas, organización vinculada a proyectos educativos impulsados en el país, así como autoridades del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula.

La participación de estas instituciones subrayó el objetivo del certamen de formar candidatas con sensibilidad social, enfoque educativo y compromiso con la cultura hondureña.

En el marco de su presentación oficial, Canahuati expresó su compromiso de representar con orgullo a San Pedro Sula, destacando valores como la elegancia, el liderazgo y el propósito social.

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La nueva Miss San Pedro Sula Universo 2026 también dio a conocer su intención de desarrollar un proyecto social orientado al servicio comunitario, en línea con la filosofía del certamen nacional.

El concurso Miss Universo Honduras 2026 continúa su proceso de organización, con el anuncio progresivo de representantes municipales y la definición de la gala final donde se elegirá a la representante del país.

Con esta imposición de banda, San Pedro Sula se suma oficialmente al calendario del certamen nacional, iniciando el camino de Claudia Canahuati hacia la competencia por la corona de Miss Universo Honduras 2026.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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