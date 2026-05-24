Celebran con amor y devoción el Día de María Auxiliadora en SPS

Cada año el Día de la Virgen María Auxiliadora se convierte en más que una celebración para la comunidad salesiana. Es un encuentro con los recuerdos, con la fe y el respeto a un ser supremo que concede la paz y grandes milagros.

Así, el Instituto María Auxiliadora vivió este domingo 24 de mayo una jornada cargada de emociones, abrazos y momentos que quedaron guardados en el corazón.

Desde tempranas horas, las instalaciones de la institución comenzaron a llenarse de sonrisas y rostros conocidos que, aunque el tiempo ha transformado, conservan intacta la alegría de los años compartidos entre aulas, recreos y experiencias inolvidables. Exalumnas de distintas generaciones regresaron a ese lugar que alguna vez fue su segundo hogar.

La emoción se podía percibir en cada saludo previo a una solemne misa dedicada a María Auxiliadora, una figura que representa amor, protección y esperanza para la familia salesiana. Fue un espacio de profunda espiritualidad donde la gratitud se hizo presente en cada oración y en cada mirada llena de recuerdos.

Durante la ceremonia, muchas exalumnas elevaron plegarias agradeciendo las enseñanzas recibidas y el camino recorrido desde su paso por el instituto hasta formarse como mujeres profesionales, madres de familia y abuelas que llenan de amor a sus descendientes.

Al finalizar la eucaristía, la celebración continuó con una fiesta llena de alegría y compañerismo. Entre abrazos sinceros y anécdotas divertidas, las exalumnas recordaron travesuras, profesores, actividades especiales y aquellos pequeños momentos que con el paso del tiempo se convierten en los recuerdos más valiosos.

La celebración del Día de María Auxiliadora dejó una vez más una enseñanza muy especial: el tiempo puede avanzar, las personas pueden tomar caminos distintos, pero los lazos construidos con amor, fe y amistad siempre encuentran la manera de volver a unir corazones.