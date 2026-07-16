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España en vilo: la decisión con Lamine Yamal a días de la final del Mundial 2026

El jugador del Barcelona entrenó al margen de sus compañeros este jueves previo a la final del Mundial 2026.

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 11:20 -
  • Agencia EFE
España en vilo: la decisión con Lamine Yamal a días de la final del Mundial 2026

Lamine Yamal durante el entrenamiento de España este jueves a días de la final del Mundial 2026.

 Foto EFE
Estados Unidos.

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron este jueves al margen de sus compañeros en el primer entrenamiento de la selección española para preparar la final del Mundial 2026 del domingo 19 de julio ante Argentina.

Tras la victoria ante Francia en semifinales (0-2), Lamine Yamal salió del césped cojeando ligeramente y Pedro Porro lo hizo con una “sobrecarga”.

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmiten calma respecto a la disponibilidad de ambos jugadores para la final, con el objetivo de que el viernes se reincorporen al trabajo con el grupo.

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Tanto Lamine Yamal como Pedro Porro saltaron al césped junto al resto de sus compañeros, pero tras un ligero calentamiento no participaron en los rondos habituales y llevaron a cabo estiramientos sobre esterillas durante los 15 minutos abiertos a la prensa, en los que Luis de la Fuente estuvo muy pendiente de ellos.

El entrenamiento de este jueves tuvo lugar en el centro del New York Red Bull en Whippany, ubicado en el condado de Morris en el estado estadounidense de Nueva Jersey, elegido por la selección española para preparar la final.

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Agencia EFE
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