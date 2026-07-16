  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la "Vuelta del Cura", Choloma

El cuerpo del motociclista quedó debajo de la rastra estacionada en la "Vuelta del Cura", Choloma. Vestía un pantalón y camisa negra, tenis blancos y portaba una mochila

Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
1 de 10

Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves luego de impactar contra la parte trasera de una rastra estacionada en el bulevar del Norte, a la altura del sector conocido como la "Vuelta del Cura", en el municipio de Choloma.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
2 de 10

El accidente ocurrió en la CA-13, cerca de la colonia Monteverde, cuando la víctima, que se desplazaba desde San Pedro Sula hacia Choloma, colisionó violentamente contra el pesado vehículo.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
3 de 10

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto fue de tal magnitud que tanto el cuerpo del motociclista como la motocicleta quedaron atrapados debajo de la parte trasera de la rastra.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
4 de 10

La víctima es un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades. De manera preliminar, se estima que tenía entre 30 y 35 años de edad.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
5 de 10

Al momento del accidente vestía un pantalón y camisa negra, tenis blancos y portaba una mochila. Además, conducía una motocicleta color azul.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
6 de 10

Equipos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y patrullas de carretera se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
7 de 10

Las autoridades realizaron el levantamiento de indicios con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al hecho.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
8 de 10

Se confirmó que, ningún familiar se había presentado al lugar para identificar oficialmente a la víctima, por lo que permanece como desconocida.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
9 de 10

El accidente provocó la presencia de curiosos y generó congestionamiento vehicular en el sector mientras se desarrollaban las labores de inspección y el levantamiento del cuerpo.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la Vuelta del Cura, Choloma
10 de 10

Se espera que en las próximas horas el motociclista sea identificado. El cuerpo fue trasladado a la morgue sampredrana.

 Foto: Héctor Paz / LA PRENSA
Cargar más fotos