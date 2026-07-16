Motociclista muere tras accidente con rastra estacionada en la "Vuelta del Cura", Choloma

Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves luego de impactar contra la parte trasera de una rastra estacionada en el bulevar del Norte, a la altura del sector conocido como la "Vuelta del Cura", en el municipio de Choloma.El accidente ocurrió en la CA-13, cerca de la colonia Monteverde, cuando la víctima, que se desplazaba desde San Pedro Sula hacia Choloma, colisionó violentamente contra el pesado vehículo.De acuerdo con los primeros reportes, el impacto fue de tal magnitud que tanto el cuerpo del motociclista como la motocicleta quedaron atrapados debajo de la parte trasera de la rastra.La víctima es un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades. De manera preliminar, se estima que tenía entre 30 y 35 años de edad.Al momento del accidente vestía un pantalón y camisa negra, tenis blancos y portaba una mochila. Además, conducía una motocicleta color azul.Equipos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y patrullas de carretera se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.Las autoridades realizaron el levantamiento de indicios con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al hecho.Se confirmó que, ningún familiar se había presentado al lugar para identificar oficialmente a la víctima, por lo que permanece como desconocida.El accidente provocó la presencia de curiosos y generó congestionamiento vehicular en el sector mientras se desarrollaban las labores de inspección y el levantamiento del cuerpo.Las autoridades esperan que en las próximas horas el motociclista sea identificado y continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente registrado en una de las principales vías de acceso al municipio de Choloma.