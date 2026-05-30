Diplomacia, cultura y solidaridad en la “Noche Diplomática de las Culturas”

San Pedro Sula, Honduras

La velada reunió a cerca de 300 invitados entre empresarios, representantes del cuerpo diplomático, autoridades, líderes institucionales y miembros de la sociedad hondureña, quienes respondieron al llamado de apoyar iniciativas enfocadas en la niñez y la juventud del país.

La diplomacia, la cultura y la responsabilidad social convergieron en una misma noche durante la celebración de la “Noche Diplomática de las Culturas: Una Gala con Propósito” , organizada por la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS) en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación entre el sector privado y las representaciones diplomáticas acreditadas en la ciudad, promoviendo alianzas estratégicas orientadas al desarrollo social sostenible en la zona norte de Honduras.

Los asistentes fueron recibidos desde tempranas horas de la noche con el cóctel denominado “El Encuentro de las Naciones”, una experiencia concebida para simbolizar el diálogo entre culturas. La bienvenida incluyó una presentación de marimba y danza folclórica hondureña, seguida por un recorrido inmersivo a través de un puente diplomático decorado con imágenes, texturas y elementos representativos de diversos países.

La ceremonia oficial inició con las palabras de los anfitriones y del presidente de la ACCS, el cónsul honorario de Corea, José Martín Chicas, quien destacó el valor de construir puentes entre la empresa privada, la diplomacia y los proyectos de impacto comunitario.

“Nuestra visión trasciende la solemnidad de una noche; buscamos construir un legado social auditable. Conectar la influencia de la ACCS y el músculo del empresariado con las prioridades de las autoridades locales es la ruta correcta para asegurar un futuro más competitivo, tecnológico y sostenible para nuestra infancia y juventud. Esta es, en esencia, una gala con propósito”, expresó Chicas.

Durante el programa también participaron representantes de las organizaciones beneficiadas, Fundación KAPPA (FUDEH) y Cipotes Honduras, quienes compartieron con los asistentes el alcance de sus iniciativas en áreas como alfabetización digital, educación, desarrollo comunitario, liderazgo juvenil, acción climática e igualdad de oportunidades.

La ACCS aprovechó la ocasión para reconocer a las empresas e instituciones patrocinadoras que hicieron posible el evento, resaltando el compromiso del sector privado con la inversión social y el fortalecimiento de programas dirigidos a la formación de nuevas generaciones.