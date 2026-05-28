Diario Deportivo Diez celebra 20 años de historia con emotivo convivio

San Pedro Sula, Honduras

Diario Deportivo Diez celebró una jornada especial de convivencia y reconocimiento entre colaboradores, directivos y equipos de trabajo, en un evento que destacó la trayectoria y evolución del medio deportivo. La actividad reunió a representantes de Grupo Opsa y de Diario Diez, quienes compartieron un desayuno en un ambiente de compañerismo y celebración.

Entre los asistentes estuvieron Sebastián Canahuati, gerente de Suscripciones Digitales de Grupo Opsa; Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital; Lizza Bobadilla de Handal, gerente de Audiencias Segmentadas; y Arlene Castellón, gerente corporativo de Recursos Humanos. El programa inició con las palabras de Nahún Aguilar, jefe de Deportes de Grupo Opsa, quien hizo un recorrido por la historia de Diario Diez desde sus inicios hasta la actualidad, resaltando el compromiso, pasión y esfuerzo que han mantenido al medio como una referencia deportiva en Honduras. Asimismo, destacó el trabajo periodístico y la dedicación de cada colaborador que ha sido parte del crecimiento y consolidación del diario durante estos años. Posteriormente, Lizza Bobadilla de Handal extendió palabras de reconocimiento al equipo responsable del rediseño del sitio web de Diario Diez, encabezado por Zayra Caballero, jefe de Diseño Multimedia de Grupo Opsa, junto a su equipo de trabajo. Durante su intervención, también recordó el nacimiento del medio y cómo ha logrado posicionarse en el gusto de los lectores a lo largo de dos décadas de cobertura deportiva.