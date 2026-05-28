Expo HORECA Honduras 2026 fortaleció turismo, innovación e IA

San Pedro Sula, Honduras

El evento reunió a empresarios, proveedores, inversionistas, expertos internacionales y profesionales del sector en una agenda enfocada en innovación, competitividad e inteligencia artificial.

La cuarta edición de Expo HORECA Honduras se desarrolló con éxito en Expocentro, San Pedro Sula, consolidándose como una de las plataformas más importantes para el fortalecimiento del turismo, la gastronomía y la hotelería en el país.

La plataforma, organizada por Brontë Connection y respaldada por Grupo Financiero de Occidente como anfitrión principal, confirmó además su crecimiento regional tras expandirse a mercados como Panamá y Guatemala, fortaleciendo conexiones comerciales y oportunidades de desarrollo para la industria HORECA.

Durante la inauguración, Ligia Illescas, directora de Brontë Connection, destacó el impacto que el evento ha tenido dentro del sector turístico y gastronómico hondureño. “En Honduras existe una profunda sed de conocimiento y de herramientas prácticas para crecer. Expo HORECA demuestra el potencial real del sector y lo que puede alcanzarse cuando un país apuesta por profesionalizarlo”, expresó.

La apertura académica estuvo a cargo de Eva Ballarín con la conferencia magistral “Hola Honduras! Ahora es el momento”, donde analizó las tendencias y oportunidades que actualmente están marcando el futuro del turismo y el escenario que vive Honduras dentro del sector.

Posteriormente, participó junto a Andrés Ehrler, presidente ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo, en el espacio “Turismo Honduras: visión, prioridades y decisiones”, un conversatorio enfocado en las prioridades estratégicas para fortalecer el posicionamiento del país.

Uno de los bloques más relevantes fue “Honduras: ¿Listos para la liga mayor del turismo?”, desarrollado por el consultor internacional Gilberto Salcedo, quien abordó temas relacionados con visión, inversión y decisiones clave para impulsar destinos más competitivos. Más adelante, Marci Jiménez presentó la “Data Session” enfocada en la validación del turismo como sector priorizado de inversión.

La agenda incluyó además el panel “Inversión, turismo y competitividad”, con la participación de Adolfo Pineda, presidente de Canaturh; Leonel Rivas, gerente corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Grupo Financiero de Occidente; y Edgardo Loucel, director ejecutivo de INFOP. Durante el encuentro analizaron el crecimiento económico que representa el turismo y la necesidad de continuar fortaleciendo la capacitación y la innovación empresarial.

En este espacio, Leonel Rivas destacó la importancia del sector para Honduras. “El sector turismo se consolida como uno de los principales motores económicos del país. En 2025, generó más de 800 millones de dólares en ingresos por divisas, posicionándose como una industria clave para la generación de empleo y el impulso del crecimiento económico”, señaló.

Además, agregó: “En Grupo Financiero de Occidente, reconocemos a Expo HORECA como una plataforma estratégica que contribuye directamente a fortalecer la industria del turismo y la gastronomía, al fomentar la innovación y generar oportunidades reales de desarrollo para miles de emprendedores y empresas en el país”.

Los workshops fueron uno de los principales atractivos del evento por su enfoque práctico y tecnológico. Sara Ranghi lideró el taller “Asegúrate de que te encuentren y te elijan”, donde explicó cómo fortalecer estrategias digitales y mejorar el posicionamiento de marca.

Durante la actividad, los asistentes utilizaron PIXI, un agente de inteligencia artificial diseñado para identificar fortalezas y áreas críticas de las empresas en tiempo real.