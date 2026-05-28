Expo HORECA Honduras 2026 fortaleció turismo, innovación e IA

La cuarta edición de Expo HORECA Honduras se desarrolló con éxito en Expocentro, San Pedro Sula, consolidándose como una de las plataformas más importantes para el fortalecimiento del turismo, la gastronomía y la hotelería en el país.
El evento reunió a empresarios, proveedores, inversionistas, expertos internacionales y profesionales del sector en una agenda enfocada en innovación, competitividad e inteligencia artificial.
La plataforma, organizada por Brontë Connection y respaldada por Grupo Financiero de Occidente como anfitrión principal, confirmó además su crecimiento regional tras expandirse a mercados como Panamá y Guatemala, fortaleciendo conexiones comerciales y oportunidades de desarrollo para la industria HORECA.
Durante la inauguración, Ligia Illescas, directora de Brontë Connection, destacó el impacto que el evento ha tenido dentro del sector turístico y gastronómico hondureño. “En Honduras existe una profunda sed de conocimiento y de herramientas prácticas para crecer. Expo HORECA demuestra el potencial real del sector y lo que puede alcanzarse cuando un país apuesta por profesionalizarlo”, expresó.
La apertura académica estuvo a cargo de Eva Ballarín con la conferencia magistral “Hola Honduras! Ahora es el momento”, donde analizó las tendencias y oportunidades que actualmente están marcando el futuro del turismo y el escenario que vive Honduras dentro del sector.
Posteriormente, participó junto a Andrés Ehrler, presidente ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo, en el espacio “Turismo Honduras: visión, prioridades y decisiones”, un conversatorio enfocado en las prioridades estratégicas para fortalecer el posicionamiento del país.
Uno de los bloques más relevantes fue “Honduras: ¿Listos para la liga mayor del turismo?”, desarrollado por el consultor internacional Gilberto Salcedo, quien abordó temas relacionados con visión, inversión y decisiones clave para impulsar destinos más competitivos. Más adelante, Marci Jiménez presentó la “Data Session” enfocada en la validación del turismo como sector priorizado de inversión.
La agenda incluyó además el panel “Inversión, turismo y competitividad”, con la participación de Adolfo Pineda, presidente de Canaturh; Leonel Rivas, gerente corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Grupo Financiero de Occidente; y Edgardo Loucel, director ejecutivo de INFOP. Durante el encuentro analizaron el crecimiento económico que representa el turismo y la necesidad de continuar fortaleciendo la capacitación y la innovación empresarial.
En este espacio, Leonel Rivas destacó la importancia del sector para Honduras. “El sector turismo se consolida como uno de los principales motores económicos del país. En 2025, generó más de 800 millones de dólares en ingresos por divisas, posicionándose como una industria clave para la generación de empleo y el impulso del crecimiento económico”, señaló.
Además, agregó: “En Grupo Financiero de Occidente, reconocemos a Expo HORECA como una plataforma estratégica que contribuye directamente a fortalecer la industria del turismo y la gastronomía, al fomentar la innovación y generar oportunidades reales de desarrollo para miles de emprendedores y empresas en el país”.
Los workshops fueron uno de los principales atractivos del evento por su enfoque práctico y tecnológico. Sara Ranghi lideró el taller “Asegúrate de que te encuentren y te elijan”, donde explicó cómo fortalecer estrategias digitales y mejorar el posicionamiento de marca.
Durante la actividad, los asistentes utilizaron PIXI, un agente de inteligencia artificial diseñado para identificar fortalezas y áreas críticas de las empresas en tiempo real.
Otro de los talleres destacados fue “Diseña tu negocio para que tu equipo atienda con excelencia”, impartido por Eva Ballarín. El workshop estuvo enfocado en cultura organizacional y experiencia de servicio, destacando cómo la cultura interna impacta directamente la atención al cliente dentro del sector HORECA. En esta actividad se utilizó MIMO, un agente IA creado para Expo HORECA, capaz de evaluar fortalezas y áreas críticas relacionadas con servicio y cultura empresarial.
La inteligencia artificial también protagonizó la conferencia “¿Cómo surfear con éxito el tsunami de la inteligencia artificial?”, impartida por Emerito Martínez, advisor director en JAKALA. Durante su exposición compartió cinco recomendaciones para aplicar IA exitosamente dentro del entorno laboral y empresarial, mostrando cómo esta tecnología puede optimizar procesos y mejorar la competitividad.
En el segundo día, Alex Juncosa dirigió el workshop “Entiende tu rentabilidad y actúa sobre ella”, enfocado en evitar errores en costos, precios, operación y control financiero dentro de hoteles y restaurantes. La actividad incluyó el uso de RENTI, un agente IA diseñado para analizar puntos críticos que afectan el desempeño financiero de las empresas.
Otro de los espacios con mayor interés fue “Cómo la IA está cambiando la competitividad dentro del sector HORECA”, nuevamente liderado por Emerito Martínez. Durante el workshop se analizaron oportunidades de digitalización y herramientas tecnológicas para fortalecer negocios gastronómicos y hoteleros. Los participantes utilizaron COMPI, un agente IA que evaluó el nivel de digitalización de las empresas y permitió crear campañas promocionales, sitios web y cuñas radiales en tiempo real.
La gastronomía hondureña también tuvo un papel importante dentro de la programación. Carlos Rodríguez, chef ejecutivo de Unilever Food Solutions para Centroamérica, presentó “Food Innovation 2026”, conferencia enfocada en tendencias globales de consumo y nuevas oportunidades para los negocios gastronómicos.
También participó en el panel “Patrimonio gastronómico: cómo convertir la cocina hondureña en propuesta de valor”, junto a Carmen García, Carlos Espinal y André Schrei, donde discutieron el potencial de la cocina nacional como herramienta de identidad y competitividad turística.
Las masterclasses complementaron la agenda especializada del evento. Federico Bolaños impartió “Advanced Filter Coffee Brewing” y “Espresso Brewing”, sesiones enfocadas en técnicas avanzadas de preparación de café filtrado y espresso.
Juan Matamoros desarrolló la conferencia “¿Tu restaurante está listo para franquiciar?”, mientras Analía Videla presentó “Bar Service: cómo elevar la experiencia desde la barra”, destacando estrategias para fortalecer el servicio y la experiencia del cliente en bares y restaurantes.
Expo HORECA Honduras 2026 cerró con sesiones estratégicas de preguntas y respuestas sobre rentabilidad y marketing digital, además de espacios de networking, inversión y un cóctel empresarial.
Con más de 5 mil visitantes profesionales provenientes de más de 40 localidades del país, la plataforma mostró su liderazgo como uno de los encuentros más influyentes para el turismo, la gastronomía y la hotelería en Honduras y Centroamérica.