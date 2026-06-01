Miss Teen Honduras, "Belleza Nacional" 2026, celebrará su gran gala el 6 de junio

San Pedro Sula, Honduras.

La organización de Miss Teen Honduras “Belleza Nacional” 2026 anunció oficialmente la realización de su esperada Gala de Elección y Coronación, evento que reunirá a destacadas representantes juveniles de diferentes regiones del país en una noche llena de belleza, talento, elegancia y proyección nacional.

La gala se desarrollará el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 7:00 de la noche, en las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Casa Blanca, en la ciudad de Danlí, El Paraíso.

El certamen busca promover en la juventud valores como la disciplina, liderazgo, preparación académica, proyección social y amor por Honduras, brindando una plataforma integral para adolescentes con sueños y aspiraciones dentro del mundo de la comunicación, el modelaje y el empoderamiento juvenil.

Durante la velada, las candidatas participarán en diferentes segmentos de competencia, incluyendo presentación coreográfica, pasarela y entrevistas, además de espectáculos artísticos y la presencia de invitados especiales.

“La belleza adolescente también debe representar preparación, humildad y compromiso social. Queremos proyectar jóvenes capaces de inspirar a nuevas generaciones”, expresó la dirección nacional del certamen.

La organización extiende la invitación a medios de comunicación, patrocinadores y público en general para formar parte de esta importante celebración juvenil que continúa posicionándose como una de las plataformas Teen más destacadas del país.