Academia de Bellas Artes celebra recital “Entre Notas y Silencios”

San Pedro Sula, Honduras

El Centro Cultural Infantil (CCI) se llenó de música, emoción y talento durante el recital “Entre Notas y Silencios”, una velada organizada por la Academia de Bellas Artes de San Pedro Sula (ABA) para cerrar un año lectivo marcado por el aprendizaje, la disciplina y el crecimiento artístico de sus estudiantes. La actividad contó con la participación de alumnos de diferentes niveles, quienes compartieron con el público el resultado de meses de preparación y dedicación. El recital fue conducido por el maestro de ceremonia Christian Perdomo y se desarrolló en dos bloques: principiantes, e intermedios y avanzados.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de la directora de la ABA, Ana Lucía Ruíz, seguida de una oración y la apertura oficial del programa. El piano y la guitarra fueron los grandes protagonistas de la noche, permitiendo que los estudiantes interpretaran piezas de distintos estilos y épocas.

Entre las obras presentadas destacaron “La Pantera Rosa”, “Para Elisa”, “Amélie”, “Vals de Estrellas”, “La Cumparsita”, “Van Gogh”, “Zelda: Canción de la Tormenta”, “Yankee Doodle”, “Hit the Road Jack - a seis manos” y “Eterno Amor”. El repertorio también incluyó temas como “La Bikina”, “Pez Dorado”, “Yesterday”, “Chiapanecas”, “Vida en Rosa” y “Sonanita de Clementi”, piezas que permitieron apreciar la evolución técnica y expresiva de los jóvenes intérpretes.

Durante la velada, los maestros Andrés Medina y Lino Gudiel tuvieron una participación especial, recibiendo un reconocimiento por su compromiso y trabajo constante en la formación de los estudiantes. La dedicación también fue premiada con la entrega de medallas de asistencia perfecta. En el primer bloque se reconoció a ocho estudiantes, mientras que en el segundo bloque fueron nueve los alumnos destacados por mantener una asistencia sobresaliente durante el año.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la despedida de Ashley Zoe Padilla Ríos, una estudiante que formó parte de la ABA desde los tres años, cuando inició en ballet. A los siete años ingresó a clases de Tap y a los nueve comenzó su formación en piano, disciplina que continuó hasta convertirse en su principal enfoque artístico.