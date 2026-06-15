Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

Copenhague

Un juzgado de Oslo condenó este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby , hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega , por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, según informó la televisión pública NRK.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real Noruega, fue absuelto de otras dos acusaciones de violación. Tras conocerse la sentencia, su defensa anunciada que apelará la decisión judicial.

"El caso ha sido tratado por un tribunal. La Casa Real no tiene ningún comentario sobre el resultado", indicó el Palacio a NRK.

La Fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pidió la absolución de los cargos más graves y recibió una pena menor de un año y seis meses por otros delitos reconocidos, entre ellos transporte de marihuana y amenazas.

El acusado, fruto de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba señalado por cuatro violaciones contra distintas mujeres, además de casos de conducta sexual vejatoria, agresiones, amenazas, infracciones a la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y tráfico.

El tribunal evaluó dos violaciones: una ocurrida en diciembre de 2018 en el sótano de la residencia de los príncipes en Skaugum, donde vivía el acusado, y otra en una fiesta en Oslo en marzo de 2024.

En ambos casos, el tribunal concluyó que las víctimas dormían durante los hechos, según el material videográfico aportado, por lo que no podían ofrecer consentimiento ni resistencia.

En otros dos casos, ocurridos en octubre de 2023 y noviembre de 2024, el tribunal determinó que existía duda razonable debido a inconsistencias en los testimonios ya que las grabaciones no eran concluyentes.

Høiby también fue absuelto de varios cargos relacionados con el quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

Sin embargo, fue condenado por maltrato a una exnovia entre 2022 y 2023, así como por agresión a su última pareja, conducta sexual vejatoria por la grabación de mujeres desnudas, amenazas, infracciones a la ley de narcóticos y otros delitos de comportamiento y desobediencia a órdenes judiciales.

Además, deberá indemnizar conjuntamente a las víctimas con 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros).

El fiscal Sturla Henriksbø señaló a TV2 que el fallo refleja la gravedad de los hechos, al indicar que fue condenado por 34 de los 40 cargos.

“Lo que hemos constatado es que ha sido condenado por 34 de los 40 puntos de la Acusación y que ha recibido una pena de cárcel larga, que resalta también la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado”, afirmó.

Por su parte, la defensa anunciada que presentación tras visitar al acusado en prisión.

“Cree que es claramente inocente de las acusaciones de violación y que de ninguna manera se ha sometido a su exnovia a un régimen de maltrato, así que está decidido a apelar”, dijo al diario VG el abogado Petar Sekulic.

Høiby, que lleva en prisión preventiva desde el inicio del juicio hace cuatro meses, no estuvo presente en la sala por motivos de salud.

En un comunicado, el equipo legal de una de las víctimas destacó que el proceso ha sido una carga significativa y valoró el análisis del tribunal.

“Ella espera que se haya puesto el punto final y que Marius reciba la ayuda que necesita para que esto no ocurra con otros”, señaló la defensa de la víctima.

El caso supone un nuevo golpe para la Casa Real noruega, en un contexto de creciente presión mediática sobre la familia real.