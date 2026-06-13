Entre elegancia y emoción, la Franciscana despide a su generación 2026

La promoción 2026 de la Escuela Franciscana protagonizó una velada llena de alegría, elegancia y emotivos momentos al celebrar su fiesta de graduación junto a familiares y amistades cercanas, marcando así el cierre de una importante etapa académica y el inicio de nuevos desafíos universitarios.
La celebración reunió a 39 seniors que, tras concluir exitosamente su bachillerato, se preparan ahora para continuar sus estudios superiores en prestigiosas universidades de Honduras y del extranjero, llevando consigo los valores y enseñanzas adquiridos durante su formación.
El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde los invitados fueron recibidos en un ambiente especialmente diseñado para la ocasión. Desde los primeros minutos de la noche, estudiantes, padres y amigos aprovecharon los distintos espacios decorativos para capturar fotografías y crear recuerdos que permanecerán por muchos años.
La planificación y decoración estuvieron a cargo de Rocío Garay, quien creó una propuesta inspirada en la naturaleza y la elegancia contemporánea. Una paleta de tonos verdes dominó la ambientación, complementada por centros de mesa de gran altura elaborados con ramas naturales, follajes y detalles en madera, ratán y mimbre.
La propuesta destacó además por la incorporación de elementos sofisticados dentro del concepto botanical. Imponentes chandeliers suspendidos desde el techo aportaron una atmósfera cálida y distinguida, mientras delicadas cortinas en tono taupe enmarcaron cada espacio con refinamiento.
Uno de los momentos más emotivos llegó con el inicio del protocolo, cuando los seniors ingresaron acompañados de sus padres para desfilar hasta la pista principal. Allí protagonizaron el tradicional vals, un instante cargado de simbolismo que permitió celebrar el esfuerzo compartido y el respaldo familiar que los acompañó durante toda su etapa estudiantil.
Posteriormente, los graduandos hicieron una nueva entrada, esta vez en medio de un ambiente mucho más festivo. La música y la alegría marcaron el comienzo de una celebración que reflejó la emoción de haber alcanzado una meta largamente esperada.
La noche continuó con el brindis oficial, uno de los momentos más significativos del programa. Entre palabras de agradecimiento y buenos deseos, se reconoció el apoyo de Dios, las autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes que formaron parte de este importante recorrido académico.
Más adelante, la cena de gala reunió a los asistentes en un ambiente de camaradería y celebración, permitiendo compartir anécdotas, recuerdos y expectativas sobre el futuro que ahora espera a los jóvenes graduados.
La música tomó protagonismo durante el resto de la velada gracias a la animación de DJ Luna, quien mantuvo la pista de baile llena durante horas. Los seniors y sus invitados disfrutaron de una noche dinámica y llena de energía, celebrando juntos el cierre de una etapa irrepetible.
La fiesta de graduación de la Escuela Franciscana fue una ocasión memorable para la generación 2026, una noche que quedará grabada en la memoria de quienes pronto iniciarán nuevos caminos universitarios, pero que siempre llevarán en el corazón los recuerdos y amistades construidos durante su paso por la institución.