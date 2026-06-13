Entre elegancia y emoción, la Franciscana despide a su generación 2026

San Pedro Sula, Honduras

La celebración reunió a 39 seniors que, tras concluir exitosamente su bachillerato, se preparan ahora para continuar sus estudios superiores en prestigiosas universidades de Honduras y del extranjero, llevando consigo los valores y enseñanzas adquiridos durante su formación.

La promoción 2026 de la Escuela Franciscana protagonizó una velada llena de alegría, elegancia y emotivos momentos al celebrar su fiesta de graduación junto a familiares y amistades cercanas, marcando así el cierre de una importante etapa académica y el inicio de nuevos desafíos universitarios.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde los invitados fueron recibidos en un ambiente especialmente diseñado para la ocasión. Desde los primeros minutos de la noche, estudiantes, padres y amigos aprovecharon los distintos espacios decorativos para capturar fotografías y crear recuerdos que permanecerán por muchos años.

La planificación y decoración estuvieron a cargo de Rocío Garay, quien creó una propuesta inspirada en la naturaleza y la elegancia contemporánea. Una paleta de tonos verdes dominó la ambientación, complementada por centros de mesa de gran altura elaborados con ramas naturales, follajes y detalles en madera, ratán y mimbre.

La propuesta destacó además por la incorporación de elementos sofisticados dentro del concepto botanical. Imponentes chandeliers suspendidos desde el techo aportaron una atmósfera cálida y distinguida, mientras delicadas cortinas en tono taupe enmarcaron cada espacio con refinamiento.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el inicio del protocolo, cuando los seniors ingresaron acompañados de sus padres para desfilar hasta la pista principal. Allí protagonizaron el tradicional vals, un instante cargado de simbolismo que permitió celebrar el esfuerzo compartido y el respaldo familiar que los acompañó durante toda su etapa estudiantil.

Posteriormente, los graduandos hicieron una nueva entrada, esta vez en medio de un ambiente mucho más festivo. La música y la alegría marcaron el comienzo de una celebración que reflejó la emoción de haber alcanzado una meta largamente esperada.

La noche continuó con el brindis oficial, uno de los momentos más significativos del programa. Entre palabras de agradecimiento y buenos deseos, se reconoció el apoyo de Dios, las autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes que formaron parte de este importante recorrido académico.