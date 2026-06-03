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Kristell Tábora celebra sus XV años inspirada en "Cenicienta"

Inspirada en "Cenicienta", Kristell Valeria Tábora Meléndez celebró sus XV años en una elegante velada rodeada de familiares y amistades

Kristell Tábora celebra sus XV años inspirada en Cenicienta

Michelle, Carlos, Kristell, Dunia y Rocío Tábora, en una inolvidable foto familiar.

Fotos: Neptalí Romero
San Pedro Sula, Honduras

La alegría, la elegancia y los sueños hechos realidad fueron los protagonistas de la celebración de los XV años de Kristell Valeria Tábora Meléndez, quien compartió una velada inolvidable junto a familiares y amistades cercanas en el área social de la Residencial Salamanca.

La festejada vivió una noche llena de emociones inspirada en el concepto "Cenicienta: Un cuento moderno", una temática que aportó un ambiente mágico y sofisticado a cada detalle de la celebración.

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Acompañando a Kristell en este importante acontecimiento estuvieron sus padres, Carlos Tábora y Dunia Meléndez, quienes compartieron con orgullo y felicidad cada momento de una fecha tan significativa para la familia.

  • Dunia Meléndez y su hija Kristell Tábora Meléndez.

    Dunia Meléndez y su hija Kristell Tábora Meléndez.
  • Carlos Tábora al momento de poner la zapatilla a su hija, en un acto simbólico tradicional.

    Carlos Tábora al momento de poner la zapatilla a su hija, en un acto simbólico tradicional.

Sus hermanas, Michelle Tábora y Rocío Tábora, también formaron parte de la especial velada, sumándose a las muestras de cariño y buenos deseos para la joven quinceañera.

La decoración, inspirada en la elegancia y el encanto del clásico cuento de hadas, creó una atmósfera de ensueño que cautivó a los invitados desde su llegada al recinto.

Entre música, fotografías, abrazos y momentos memorables, familiares y amigos celebraron junto a Kristell esta nueva etapa de su vida, marcada por la ilusión, el crecimiento personal y nuevos proyectos.

La joven disfrutó cada instante de una noche preparada especialmente para ella, compartiendo con las personas más importantes de su entorno en un ambiente de alegría y armonía.

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Kristell Tábora Meléndez es una estudiante aplicada, caracterizada por su simpatía y humildad.

Kristell Tábora Meléndez es una estudiante aplicada, caracterizada por su simpatía y humildad.

Kristell continúa enfocada en sus estudios y en sus metas personales, manteniendo siempre presentes los valores familiares y la gratitud hacia Dios por cada una de las oportunidades que ha recibido.

La emotiva reunión permitió fortalecer los lazos familiares y crear recuerdos que permanecerán en la memoria de todos los asistentes durante muchos años.

Con una sonrisa radiante y rodeada del cariño de sus seres queridos, Kristell Valeria Tábora Meléndez celebró el inicio de una nueva etapa de su vida.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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