Kristell Tábora celebra sus XV años inspirada en "Cenicienta"

San Pedro Sula, Honduras

La alegría, la elegancia y los sueños hechos realidad fueron los protagonistas de la celebración de los XV años de Kristell Valeria Tábora Meléndez, quien compartió una velada inolvidable junto a familiares y amistades cercanas en el área social de la Residencial Salamanca. La festejada vivió una noche llena de emociones inspirada en el concepto "Cenicienta: Un cuento moderno", una temática que aportó un ambiente mágico y sofisticado a cada detalle de la celebración.

Acompañando a Kristell en este importante acontecimiento estuvieron sus padres, Carlos Tábora y Dunia Meléndez, quienes compartieron con orgullo y felicidad cada momento de una fecha tan significativa para la familia.





Sus hermanas, Michelle Tábora y Rocío Tábora, también formaron parte de la especial velada, sumándose a las muestras de cariño y buenos deseos para la joven quinceañera. La decoración, inspirada en la elegancia y el encanto del clásico cuento de hadas, creó una atmósfera de ensueño que cautivó a los invitados desde su llegada al recinto. Entre música, fotografías, abrazos y momentos memorables, familiares y amigos celebraron junto a Kristell esta nueva etapa de su vida, marcada por la ilusión, el crecimiento personal y nuevos proyectos. La joven disfrutó cada instante de una noche preparada especialmente para ella, compartiendo con las personas más importantes de su entorno en un ambiente de alegría y armonía.