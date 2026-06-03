Kristell Tábora celebra sus XV años inspirada en "Cenicienta"

La alegría, la elegancia y los sueños hechos realidad fueron los protagonistas de la celebración de los XV años de Kristell Valeria Tábora Meléndez, quien compartió una velada inolvidable junto a familiares y amistades cercanas en el área social de la Residencial Salamanca.
La festejada vivió una noche llena de emociones inspirada en el concepto "Cenicienta: Un cuento moderno", una temática que aportó un ambiente mágico y sofisticado a cada detalle de la celebración.
Acompañando a Kristell en este importante acontecimiento estuvieron sus padres, Carlos Tábora y Dunia Meléndez, quienes compartieron con orgullo y felicidad cada momento de una fecha tan significativa para la familia.
Sus hermanas, Michelle Tábora y Rocío Tábora, también formaron parte de la especial velada, sumándose a las muestras de cariño y buenos deseos para la joven quinceañera.
La decoración, inspirada en la elegancia y el encanto del clásico cuento de hadas, creó una atmósfera de ensueño que cautivó a los invitados desde su llegada al recinto.
Entre música, fotografías, abrazos y momentos memorables, familiares y amigos celebraron junto a Kristell esta nueva etapa de su vida, marcada por la ilusión, el crecimiento personal y nuevos proyectos.
La joven disfrutó cada instante de una noche preparada especialmente para ella, compartiendo con las personas más importantes de su entorno en un ambiente de alegría y armonía.
Kristell continúa enfocada en sus estudios y en sus metas personales, manteniendo siempre presentes los valores familiares y la gratitud hacia Dios por cada una de las oportunidades que ha recibido.
La emotiva reunión permitió fortalecer los lazos familiares y crear recuerdos que permanecerán en la memoria de todos los asistentes durante muchos años.
Con una sonrisa radiante y rodeada del cariño de sus seres queridos, Kristell Valeria Tábora Meléndez celebró el inicio de una nueva etapa de su vida.