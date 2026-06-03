Nora Buchanan y Andrea Gómez Selman unen generaciones con exposición artística

San Pedro Sula, Honduras

El arte contemporáneo hondureño abrirá un nuevo espacio de diálogo y encuentro con la exposición "Dos Miradas, un Pulso Vivo", una muestra que reúne el trabajo de la reconocida artista Nora Buchanan y la pintora emergente sampedrana Andrea Gómez Selman. La propuesta será inaugurada el jueves 4 de junio a las 6:00 de la tarde en Plaza Las Banderas, en San Pedro Sula, donde permanecerá abierta al público hasta el 12 de junio. La entrada es libre. La exhibición presenta un total de 20 obras abstractas, diez creadas por cada artista, en una apuesta visual que conecta distintas generaciones a través de un lenguaje común: la pintura como herramienta de exploración emocional, creatividad y transformación.

Más que una exposición colectiva, "Dos Miradas, un Pulso Vivo" busca convertirse en una conversación artística donde convergen dos sensibilidades distintas. Por un lado, la trayectoria consolidada de Buchanan y, por otro, la energía fresca y espontánea de Gómez Selman, cuyas propuestas encuentran puntos de encuentro a través del color, la materia y el gesto pictórico. Las piezas, de gran formato y dimensiones que oscilan entre los 1.50 y 1.80 metros, han sido concebidas para ofrecer una experiencia inmersiva al visitante. Cada obra invita a recorrer territorios emocionales construidos mediante intensas composiciones cromáticas y texturas que revelan distintas formas de interpretar el mundo. La iniciativa también destaca por su significado dentro de la escena artística nacional, al fomentar el intercambio de experiencias entre creadoras de distintas generaciones y abrir espacios de visibilidad para nuevos talentos hondureños.

Para Nora Buchanan, la exposición representa una oportunidad para fortalecer los vínculos dentro del sector cultural y apoyar el surgimiento de nuevas voces en el arte nacional. "Quiero invitarlos para que nos acompañen a esta propuesta artística 'Dos Miradas, un Pulso Vivo', donde se plantea un espacio de encuentro entre generaciones. Estoy invitando a la joven artista emergente sampedrana Andrea Gómez Selman para propiciar un espacio de encuentro y proyección a nuevas voces dentro de la escena artística nacional hondureña", expresó la artista. Buchanan destacó además que la muestra busca acercar el arte a públicos diversos y generar una experiencia enriquecedora tanto para artistas como para visitantes. "Están más que invitados al cóctel inaugural. La entrada es completamente libre y esperamos contar con el apoyo de todos los amantes del arte, artistas, medios de comunicación y público en general para disfrutar de un ambiente lleno y rebosante de arte", señaló. Con más de una década de trayectoria profesional, Nora Buchanan se ha consolidado como una de las artistas hondureñas con mayor presencia internacional. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ha realizado más de 20 exposiciones individuales y ha presentado su obra en países como Estados Unidos, México, España, Argentina, Japón, China Taiwán, Colombia y Nicaragua. Además de su producción artística, Buchanan es reconocida por impulsar proyectos innovadores como "Galería Ambulante", considerada la primera galería de arte móvil de Honduras, una iniciativa que busca descentralizar el acceso al arte y acercarlo a distintas comunidades del país.