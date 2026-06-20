La promoción 2026 de la Seran brilla en su noche de graduación

San Pedro Sula, Honduras

La celebración reunió a 54 seniors que culminaron exitosamente sus estudios de secundaria y que ahora se preparan para emprender nuevos caminos en universidades de Honduras y del extranjero, llevando consigo los conocimientos, experiencias y valores adquiridos durante sus años de formación.

La promoción 2026 de la Escuela Bilingüe Seran protagonizó una elegante y emotiva velada al celebrar su fiesta de graduación junto a familiares y amistades cercanas, marcando el cierre de una importante etapa académica y el comienzo de nuevos retos en su formación profesional.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde los graduados y sus invitados disfrutaron de una noche especialmente preparada para conmemorar este importante logro. Desde el inicio de la celebración, los asistentes aprovecharon los espacios decorados para capturar fotografías y compartir momentos que quedarán para el recuerdo.

Uno de los instantes más especiales de la velada fue la entrada de los seniors acompañados por sus padres, quienes los escoltaron hasta la pista principal para participar en el tradicional vals. Este emotivo momento simbolizó el apoyo, sacrificio y acompañamiento familiar que ha sido fundamental a lo largo de su trayectoria estudiantil.

Los jóvenes destacaron por su elegancia, luciendo atuendos de gala en tonos brillantes que aportaron distinción y glamour a la celebración. La alegría y el entusiasmo fueron protagonistas en cada momento de la noche, reflejando la satisfacción de haber alcanzado una meta largamente esperada.

Posteriormente, los graduandos realizaron una nueva entrada en un ambiente mucho más festivo, dando paso a una celebración cargada de energía, sonrisas y emoción. La música acompañó cada instante, creando una atmósfera ideal para compartir este importante acontecimiento.

La noche continuó con el brindis oficial, uno de los momentos más significativos del programa. Entre mensajes de agradecimiento y buenos deseos, se reconoció el respaldo de Dios, de las autoridades educativas, docentes, padres de familia y de todas las personas que contribuyeron al éxito académico de los estudiantes.