UNH entrega beneficios a notarios y apuesta por la innovación tecnológica

San Pedro Sula, Honduras

La Unión de Notarios de Honduras (UNH) celebró una jornada de reconocimiento, respaldo social y proyección institucional con la entrega del Beneficio de Sobrevivencia a ocho de sus afiliados, además de concretar una alianza estratégica orientada a fortalecer la capacitación tecnológica del gremio notarial hondureño. El evento se realizó en el Salón Los Encuentros del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, donde decenas de notarios provenientes de diferentes regiones del país participaron en una actividad que destacó la solidaridad gremial y el compromiso de la organización con sus miembros.

En esta ocasión, el Beneficio de Sobrevivencia consistió en la entrega de 100 mil lempiras a cada uno de los ocho notarios beneficiados: Brenda Hernández, Javier Andrade, José Padilla, Juan Castellano, Julio Lagos, Mario Barahona, Moris Alvarado y Víctor Martínez.









Esta prestación forma parte del Fondo de Previsión Social de la Unión de Notarios de Honduras, un mecanismo de protección diseñado para brindar apoyo a sus afiliados. A diferencia de una pensión mensual convencional, este sistema funciona mediante prestaciones sociales y beneficios únicos que reconocen la trayectoria profesional de los notarios. El principal beneficio, denominado Beneficio de Sobrevivencia, se entrega en un solo pago a aquellos afiliados que han cumplido 60 años de edad y cuentan con más de diez años desde la obtención de su Exequátur, convirtiéndose en un respaldo tangible durante una etapa importante de sus vidas. La ceremonia inició con las palabras de bienvenida de Rebeca Ávila, presidenta del Fondo de Previsión Social de la UNH, quien destacó el alcance de este programa y agradeció el trabajo de todas las personas que contribuyen a hacerlo posible año tras año. Durante su intervención, Ávila informó que la organización ha entregado más de 146 millones de lempiras en beneficios a los miembros del gremio, reflejando el impacto que ha tenido el fondo en la vida de numerosos profesionales del derecho a lo largo de los años.







Posteriormente, se realizó la entrega oficial de los cheques por 100 mil lempiras, acompañados por un obsequio especial: un libro escrito por Nelson Mairena, actual presidente de la Unión de Notarios de Honduras, quien también dirigió un mensaje a los asistentes. Mairena resaltó la importancia de este beneficio social, subrayando que representa una ayuda que los notarios reciben en vida gracias al esfuerzo colectivo de los afiliados y al trabajo permanente de la junta directiva de la organización. Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen la unidad y el sentido de pertenencia dentro del gremio. Otro de los momentos más relevantes de la jornada fue la firma de un convenio de cooperación entre la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Unión de Notarios de Honduras. La alianza permitirá desarrollar capacitaciones en innovación tecnológica e inteligencia artificial, orientadas a fortalecer las competencias tecnológicas y legales de abogados notarios y otros beneficiarios del proyecto.