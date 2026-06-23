Seniors de la Episcopal El Buen Pastor celebran una noche para recordar

San Pedro Sula, Honduras

La celebración reunió a 43 seniors que concluyeron con éxito su formación secundaria y que ahora se preparan para emprender nuevos retos en instituciones de educación superior, tanto dentro como fuera del país.

La promoción 2026 de la Escuela Episcopal Bilingüe El Buen Pastor vivió una noche cargada de alegría, elegancia y sentimientos encontrados al celebrar su esperada fiesta de graduación, un acontecimiento que marcó la culminación de años de esfuerzo académico y el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

El Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, fue el escenario escogido para la ocasión. Familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa acompañaron a los graduados en una velada especialmente diseñada para conmemorar este importante logro.

A medida que los invitados llegaban, aprovecharon cada espacio para capturar fotografías y compartir momentos especiales. El ambiente estuvo marcado por la emoción de quienes celebraban el cierre de una etapa llena de aprendizajes, amistades y experiencias inolvidables.

Uno de los actos más significativos de la noche fue la entrada de los seniors junto a sus padres, quienes ingresaron tomados de sus brazos. Entre aplausos y sonrisas, los jóvenes se dirigieron a la pista principal para participar en el tradicional vals, símbolo del acompañamiento y apoyo recibido de sus familias durante toda su trayectoria estudiantil.

Tras este emotivo momento, los graduados protagonizaron una nueva entrada que dio paso a una atmósfera mucho más festiva. La energía y el entusiasmo se apoderaron del salón, reflejando la satisfacción de haber alcanzado una de las metas más importantes de su vida académica.

La programación continuó con el brindis oficial, espacio en el que se expresaron mensajes de gratitud y buenos deseos para los jóvenes que ahora se preparan para afrontar nuevos desafíos personales y profesionales.

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una elegante cena de gala que permitió compartir conversaciones, recuerdos y anécdotas acumuladas durante años de convivencia dentro de las aulas.