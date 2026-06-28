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Happy New Dawn celebra el triunfo de su generación de Seniors 2026

Más que una graduación, la fiesta marcó el inicio de una nueva aventura para los jóvenes que están a punto de realizar sus sueños en distintas universidades a nivel nacional e internacional.

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 13:50 -
  • Marisol Soto
Happy New Dawn celebra el triunfo de su generación de Seniors 2026

Entre reconocimientos especiales, risas y sueños: así celebran los Seniors Grad su gran momento

 Fotos: Moisés Valenzuela
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En una noche llena de elegancia, emociones y grandes expectativas, los 46 estudiantes de la promoción Seniors de Happy New Dawn celebraron su esperada "Prom Night" en el Club Árabe de San Pedro Sula, poniendo fin a una etapa inolvidable y dando el primer paso hacia nuevos retos académicos y personales. Familiares, docentes y amigos fueron testigos de una ceremonia cargada de orgullo, gratitud y esperanza.

La velada inició con la entrada individual de los graduandos, quienes desfilaron con seguridad y entusiasmo mientras sonaban sus canciones favoritas, reflejando la personalidad, sueños y esencia de cada estudiante. Entre aplausos y sonrisas, los asistentes acompañaron este momento que marcó el comienzo de una celebración única.

Posteriormente, la ceremonia tomó un tono solemne con la oración de acción de gracias y la entonación del Himno Nacional de Honduras, recordando el esfuerzo, la disciplina y los valores que acompañaron a los jóvenes durante su formación académica.

Los 46 Seniors recibieron el reconocimiento que simboliza años de dedicación, sacrificios y perseverancia. Cada diploma representó una meta alcanzada y el inicio de un camino lleno de nuevas oportunidades para cada graduando.

Durante la ceremonia también se reconoció el talento y la excelencia de varios estudiantes mediante la premiación en diferentes categorías, destacando áreas como Arte, Matemáticas, Deportes, Letras y TES, además de rendir homenaje a quienes integraron el cuadro de honor por su sobresaliente rendimiento académico.

Asimismo, se brindó un reconocimiento especial a la alumna de intercambio, cuya experiencia enriqueció la convivencia y el aprendizaje dentro de la institución.

Las palabras de agradecimiento ofrecidas por representantes de la promoción conmovieron a los presentes al recordar las amistades construidas, las enseñanzas de sus maestros y el apoyo incondicional de sus familias. Más adelante, un video recopiló algunos de los momentos más memorables vividos durante los años escolares, provocando sonrisas, nostalgia y más de una lágrima entre los asistentes.

La celebración continuó con uno de los actos más emotivos de la noche: el tradicional vals junto a los padres. Vestidos con elegantes trajes de gala y deslumbrantes vestidos, los graduandos compartieron un baile cargado de simbolismo, abrazos y miradas llenas de orgullo, convirtiendo ese instante en un recuerdo imborrable para las familias.

La ceremonia formal concluyó con un brindis, la cena y una fiesta en honor a los nuevos graduados, quienes celebraron rodeados del cariño de sus seres queridos el cierre de una etapa que quedará para siempre en sus corazones.

Entre fotografías, felicitaciones y la ilusión por el futuro, los Seniors de Happy New Dawn demostraron que los sueños comienzan a hacerse realidad cuando el esfuerzo y la perseverancia se convierten en el mejor legado.

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Marisol Soto
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Periodista multimedia y presentadora de noticias, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en cobertura social y de espectáculos.

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