FBI participó: capturan a extraditable hondureño señalado de asesinato en Pensilvania

Este lunes fue capturado en Pespire, Choluteca, un hondureño requerido en extradición por la justicia estadounidense.
Se trata de Darwin David Espinal del Cid, señalado por la presunta participación en el asesinato de una joven guatemalteca en Pensilvania.
La víctima de ese hecho es María Bernarda Popol Guerra, de 23 años, cuyo cuerpo fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania.
La operación, a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), contó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Tras ser localizado en el municipio de Pespire, Espinal del Cid fue detenido y posteriormente sería trasladado hacia Tegucigalpa.
El hondureño quedará a disposición de la autoridad judicial competente en la capital, donde continuará el procedimiento relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
De acuerdo con reportes sobre el caso, la muerte de Popol Guerra fue investigada como homicidio después de que las autoridades del condado de Bucks realizaran las diligencias correspondientes tras el hallazgo del cuerpo.
Según la resolución, los cargos presentados en su contra corresponden a homicidio criminal, posesión de un instrumento del delito, dos cargos de hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.
Ahora corresponderá a los tribunales hondureños conocer la solicitud de extradición y desarrollar las distintas etapas establecidas por la legislación nacional para determinar si procede su entrega a las autoridades estadounidenses.