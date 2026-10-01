Corporación Municipal de SPS redistribuye L25 millones para pagar contratistas

San Pedro Sula, Honduras. La Corporación Municipal sampedrana aprobó una redistribución de recursos para pagar a contratistas y cuentas comerciales, además de la compra de una nueva flota de equipo pesado, durante la sesión ordinaria celebrada recientemente. Muchas empresas constructoras y proveedores han manifestado que la Municipalidad les adeuda por trabajos y servicios realizados. Algunos proyectos ya fueron inaugurados y están en funcionamiento, pero todavía tienen pagos pendientes, como es el caso del macrodistrito de salud de Cofradía. Con las transferencias aprobadas por la Corporación Municipal, contratistas y proveedores esperan que la Municipalidad se ponga al día. Sin embargo, también han denunciado un supuesto cuello de botella en la administración municipal, donde, según sus señalamientos, algunos “asesores” deben estar de acuerdo para que se efectúen los pagos a proveedores y contratistas.

En la sesión número 24, la Corporación Municipal realizó una nueva redistribución de recursos de su presupuesto 2026 para disponer de fondos destinados al pago de contratistas y la continuidad de proyectos de infraestructura, entre otros compromisos de las diferentes dependencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La dependencia que más ampliará su presupuesto es la Gerencia de Infraestructura Municipal, a la que se transferirán L22.3 millones. El alcalde y los regidores autorizaron una serie de transferencias internas e intergerenciales solicitadas por distintas dependencias. Los movimientos no representan un incremento del presupuesto general de la comuna, sino el traslado de recursos entre partidas que ya tenían asignadas. Uno de los movimientos más importantes se registra en la Gerencia Financiera, donde se redistribuyen L25.3 millones. De ese monto, L17.7 millones se destinan a cuentas por pagar a contratistas y otros L7.6 millones a cuentas comerciales de corto plazo.

La Gerencia de Infraestructura transfiere L6 millones provenientes de una partida de construcciones y mejoras de edificios. La justificación especifica que los recursos servirán para cubrir pagos de proyectos ejecutados por contratistas en 2025 y que fueron entregados completamente. También se reducen L6.8 millones provenientes de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana; L5 millones de Desarrollo Socioeconómico; L3.5 millones de la Gerencia Administrativa y L1 millón de Ambiente. Todos esos recursos serán dirigidos a reforzar la disponibilidad de Finanzas para cuentas por pagar a contratistas. Según la moción, también se destinarán L3.5 millones al pago de proveedores, recursos que estaban presupuestados para la adquisición de vehículos. Mientras tanto, el millón trasladado por Ambiente estaba asignado a alimentos para animales. Entre los movimientos, la Gerencia de Infraestructura realizó transferencias internas por L19.272 millones que estaban destinadas a continuar diferentes intervenciones y supervisiones. De ese monto, L8.927 millones se destinan a mejorar canales de drenaje pluvial; L4 millones, a vías de concreto; L4.045 millones, a consultorías para supervisión de obras; L700.000, una consultoría para diseño de infraestructura, y L1,6 millones, a proyectos menores relacionados con losas de protección y disipadores, entre otros trabajos. El expediente señala que los fondos permitirán continuar proyectos municipales actualmente en ejecución y fortalecer trabajos preventivos ante el invierno, incluida la limpieza de canales de descarga de aguas lluvias. También figura una transferencia de L2.807 millones para mejorar vías de concreto hidráulico, cuyos recursos tienen como objetivo atender el bacheo durante la temporada lluviosa.

Compra de equipo pesado

Otro de los temas aprobados fue la adjudicación por L3.56 millones para la compra de una nueva flota de equipo pesado destinada a las actividades operativas de la comuna. La documentación no especifica qué comprende la flota que la Municipalidad comprará con esos recursos. El contrato será otorgado a Inversiones Energy, S. de RL de CV, empresa que, de acuerdo con el acta de recomendación del proceso, presentó la oferta considerada más conveniente y que cumple con los requisitos establecidos en la Licitación Pública Nacional LPN-MSPS/GA-02/2026. El proceso de licitación fue autorizado por la Corporación Municipal el 9 de junio de 2026, mientras que el pliego de condiciones recibió aprobación el 15 de julio. Posteriormente, se abrió el período para que las empresas interesadas retiraran la documentación y presentaran sus propuestas. Según el acta de adjudicación, las tres compañías que retiraron los pliegos son Casa Comercial Mathews, Cemcol Comercial e Inversiones Energy. Sin embargo, al momento de la apertura únicamente se recibieron ofertas de Cemcol Comercial e Inversiones Energy. Cemcol presentó una propuesta económica de L5.58 millones, mientras que la oferta registrada de Inversiones Energía fue de L3.56 millones, una diferencia superior a L2 millones, según los datos establecidos en el movimiento corporativo. Durante la evaluación, las compañías tuvieron que subsanar diferentes documentos legales y financieros antes de continuar en el proceso. Tras revisar las propuestas, la comisión evaluadora recomendó adjudicar el contrato a Inversiones Energy.