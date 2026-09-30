¿Qué impuestos debe pagar en SPS? Esto debe saber sobre la amnistía municipal

San Pedro Sula, Honduras. El 12 de octubre vence la amnistía tributaria municipal y las autoridades llaman a los contribuyentes a pagar y aprovechar el beneficio. Pero ¿sabe usted qué tributos paga por vivir y trabajar en la capital industrial y cómo puede aprovechar esta oportunidad? Las autoridades municipales esperan alcanzar la meta de recaudación y en San Pedro Sula, el objetivo es recibir unos 220 millones de lempiras.

Sin embargo, la crisis económica, el aumento de los combustibles, el costo de la energía y otras necesidades hacen que el pago de impuestos no sea una prioridad para la población, lo que podría tener repercusiones en las finanzas municipales, según los análisis financieros.

¿Qué tributos se pagan en San Pedro Sula?

El Plan de Arbitrios define, en su artículo 3, los tributos como obligaciones pecuniarias que el Estado exige de forma coercitiva a las personas naturales y jurídicas, de conformidad con la ley. Estos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El regidor y abogado José Antonio Rivera explica que los impuestos municipales son obligaciones pecuniarias establecidas por ley, cuyo pago no implica una contraprestación inmediata para el contribuyente, sino que constituye un fondo común destinado a financiar los gastos generales de la Municipalidad de San Pedro Sula y las obras y demás servicios públicos de beneficio general. “Tienen el carácter de Impuestos Municipales los determinados por la Ley de Municipalidades y que son aprobados por el Congreso Nacional”, explica Rivera. Las tasas son los tributos que cobra la municipalidad por los servicios que presta, ya sea de forma directa o indirecta y que son creadas por la Corporación Municipal. “El que utiliza bienes municipales o ejidales, el que utiliza el espacio municipal aéreo, superficial o subterráneo, los recursos naturales de cualquier tipo, el que recibe beneficios directos o indirectos por el mantenimiento o desarrollo de la Infraestructura Municipal y el que solicita la prestación de un servicio administrativo debe pagar según la Ley”, dice Rivera. También existe el tributo de contribuciones, que corresponde al valor exigido por el Estado, las municipalidades u otro ente público facultado para ello, cuya obligación tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas, actividades o servicios especiales. En este caso, los fondos recaudados por contribución no pueden destinarse a un fin distinto del financiamiento de las obras o actividades sujetas a la contribución. En el caso de la contribución por mejoras, se trata de una recaudación especial derivada de la ejecución de una obra pública. Según el Plan de Arbitrios, el contribuyente propietario de bienes inmuebles pagará a la Municipalidad de San Pedro Sula, por una sola vez, una contribución para la recuperación total o parcial de la inversión cuando, como consecuencia de la realización de una obra, se produzca un beneficio directo o indirecto para los inmuebles ubicados dentro de su zona de influencia.

Lo que deben pagar los sampedranos

La legislación municipal establece que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava el valor del patrimonio inmobiliario ubicado dentro de los límites del término municipal, sin considerar el domicilio del propietario o de quien lo posea con ánimo de dueño. “En aplicación al artículo 77 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades y para los efectos del pago de este impuesto también revisan la condición de contribuyentes las personas usufructuarias a título gratuito, los beneficiarios del derecho de habitación o que tuvieren el uso y goce de los bienes inmuebles”, establece el Plan de Arbitrios. Los sampedranos y las personas que trabajan en el municipio deben pagar el impuesto personal o vecinal, que grava los ingresos totales de las personas naturales, sin deducciones, percibidos anualmente dentro del municipio, tengan o no residencia en él. Se considera ingreso todo rendimiento, renta, utilidad, ganancia, dividendo, interés, producto o provecho, participación, sueldo, diario, honorario y, en general, cualquier percepción en efectivo, en valores o en especie. También está el Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios, que grava a toda persona natural, comerciante individual o sociedad por las actividades lucrativas que realizan, de acuerdo con su volumen de producción, ingresos, servicios o ventas anuales dentro de la jurisdicción municipal de San Pedro Sula.

Tasas por servicios municipales

Al igual que en otros municipios del país, los habitantes de la capital industrial pagan tasas por servicios, aprobados por la Corporación Municipal. Entre estos se encuentran los servicios públicos directos, que son los que prestan directamente la Municipalidad, ya sea mediante entidades descentralizadas o desconcentradas, y los servicios públicos indirectos, que son brindados por terceros. Los servicios públicos que la Municipalidad de San Pedro Sula proporciona a la comunidad se determinan en función de las necesidades básicas de la población, explica el ex secretario municipal, Aruq Licona. Detalla que estas necesidades básicas van de acuerdo a la higiene, salud, ambiente, educación, cultura, deportes, prevención, convivencia, seguridad ciudadana y ordenamiento urbano, así como los que se requieren para el cumplimiento de actos civiles o comerciales. Licona señala que el artículo 63 del Plan de Arbitrios establece que entre los servicios públicos que presta la Municipalidad son la limpieza vial y el barrido de calles (Ciudad Limpia). Además la recolección, el acarreo, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos; la limpieza de solares; el servicio de bomberos; el suministro de agua potable; el alcantarillado sanitario y pluvial; el servicio de aseo, ornato y mantenimiento de parques y bulevares, así como el aseo y ornato de calles, áreas verdes y sitios de esparcimiento. También se incluyen el manejo de áreas protegidas y viveros forestales; el mantenimiento y uso de cementerios; la Policía Municipal; la vialidad y señalización. Los sampedranos también pagan por los programas sociales para la reducción de las adicciones en la población vulnerable; las intervenciones integrales con organizaciones de la sociedad civil en los distritos del municipio; las guarderías; las empresas maternales; los comedores infantiles; los asilos de ancianos y las escuelas de educación especial.

Amnistía tributaria, una oportunidad en medio de la crisis

Muchos pobladores desconocen cuáles son los tributos que pagan y no consideran prioritario el pago de impuestos. Sin embargo, la amnistía municipal vigente representa una oportunidad para ponerse al día y pagar sus obligaciones sin intereses, multas ni recargos. El Congreso Nacional aprobó el Decreto No. 78-2026, que amplía los plazos de las amnistías en materia tributaria, de seguridad social, municipal y de servicios de agua potable y saneamiento. El alcalde Roberto Contreras explicó que la recaudación durante la amnistía dependerá del comportamiento de los precios de los combustibles y la energía, debido a que la población prioriza esos gastos antes de pagar los impuestos. "No es lo correcto pero entendemos que hay prioridades como echar combustible. Estimamos que podemos alcanzar unos 220 millones de lempiras un 30% más en relación que el año anterior", indicó. Contreras anunció que el próximo año se duplicará el impuesto de Industria y Comercio, que es el que más ingresos deja a la Municipalidad, gracias a un enlace que establecerán con el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Gobierno central. Asimismo, reveló que personas de distintos niveles económicos, desde los sectores de mayores ingresos hasta la clase media y baja, tienen deudas tributarias. “Hay mora de todos lados, recordemos que tenemos hasta el 12 de octubre para aprovechar la amnistía y sino se acogen al beneficio tendrán que pagar multas y recargos más el capital”, dijo. La vicealcaldesa Maritza Soto considera que esta es una oportunidad clave para que los contribuyentes, patrones y ciudadanos regularicen sus obligaciones pendientes y aprovechen el perdón tributario para ponerse al día con los impuestos. “Como autoridades, no desconocemos la situación económica que atravesamos, por ello es importante aprovechar estos últimos días para ponerse al día por ello invitamos a los sampedranos que tienen saldos pendientes a realizar sus pagos con anticipación y no esperar hasta el último día”, dijo la vicealcaldesa. El beneficio de la amnistía es aplicable a los tributos de Bienes Inmuebles, Servicios Públicos, Industria, Comercio y Servicios, Impuesto Personal Municipal, Publicidad y Mobiliario Urbano, Permisos de Construcción y Contribución por Mejoras, sin intereses, multas ni recargos. El cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuye al funcionamiento de la ciudad, ya que los recursos municipales permiten fortalecer la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento de los espacios, la ejecución de obras y la atención de las necesidades de la población.

¿Cómo pagar los impuestos municipales en San Pedro Sula?

Los vecinos pueden realizar sus trámites de pago desde una computadora o un celular, ya sea desde su oficina o su casa, y obtener los recibos a través de los canales de la página web institucional: www.sanpedrosula.hn/recibos/. Una vez inscritos en la plataforma, pueden utilizar el código QR para efectuar sus pagos. Los sampedranos consideran positivo el beneficio y reconocen que, para muchos, el pago de impuestos no es una prioridad, sobre todo cuando la ciudad está llena de basura y no perciben grandes obras. “La verdad que es importante ponerse al día, pero en la actualidad San Pedro Sula está sucia y las calles con una señalización que ni se ve”, dice Carlos García, un sampedrano.