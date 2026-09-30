Lluvias y chubascos con actividad eléctrica continuarán afectando a Honduras este miércoles

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este miércoles 30 de septiembre continuarán las precipitaciones en gran parte del territorio hondureño.

Las condiciones meteorológicas actuales mantendrán un ambiente inestable debido a la interacción de varios fenómenos atmosféricos.

Según el informe oficial de la entidad, persiste la influencia de una vaguada en altura que interactúa de manera directa con una onda tropical de poca amplitud. Esta combinación estará generando abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y dispersa a lo largo de la jornada.

Copeco advierte que de manera ocasional se registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica aislada. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones noroccidental, suroccidental, sur y central de Honduras, por lo que se pide precaución a la población.

En cuanto al resto del país, Copeco detalló que se presentarán precipitaciones de carácter débil a moderadas de forma aislada. En el ámbito marítimo, el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre los 2 y 4 pies de altura.

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Finalmente, el reporte meteorológico contempla que el sol hizo su aparición a las 05:38 a.m. y la puesta se registrará a las 05:39 p.m., al tiempo que se mantiene la fase de luna llena.

Las autoridades aconsejan mantenerse al tanto de los boletines oficiales ante cualquier eventualidad producida por las precipitaciones.