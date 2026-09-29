Empresa señala falta de dragado tras percance de yate en muelle de Cabotaje en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- La empresa Safeway Maritime Transportation atribuyó a la falta de dragado en la dársena del muelle de Cabotaje de La Ceiba el percance sufrido este martes por la embarcación Tropical Wave, que cubría la ruta Roatán-La Ceiba. Según un comunicado divulgado por la compañía, el Tropical Wave sufrió el incidente durante el viaje de las 2:00 de la tarde, cuando ingresaba a la dársena del muelle de Cabotaje de La Ceiba. La empresa señaló que la embarcación impactó en la dársena debido a la falta de dragado, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del percance.

El gerente del puerto de La Ceiba, Jean Rosa, explicó que, de acuerdo con el sondeo realizado en el área, la profundidad donde ocurrió el incidente sería de 11 pies, mientras que el calado de la embarcación es de 5 pies. “Estamos investigando qué pasó porque, al parecer, la profundidad donde encalló es de 11 pies según el sondeo que hicimos, y el yate tiene un calado de 5 pies. Pero es prematuro decir qué pasó, estamos investigando”, explicó Rosa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La empresa aseguró que, gracias a la respuesta de la tripulación y a la aplicación de los protocolos de seguridad, todos los pasajeros fueron trasladados a tierra firme en buenas condiciones y sin lesiones. Safeway Maritime Transportation también agradeció la colaboración de la Fuerza Naval y de la embarcación “Energy” durante la atención de la emergencia. Por su parte, el teniente de fragata Rosales, del Primer Batallón de Infantería de Marina, confirmó que los pasajeros y su equipaje fueron evacuados sin mayores complicaciones. Mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, la empresa aseguró que sus operaciones de transporte marítimo continuarán con normalidad y que el servicio será cubierto con la embarcación Galaxy Wave.

Municipalidad reporta profundidades de hasta 11 pies