Empresa señala falta de dragado tras percance de yate en muelle de Cabotaje en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- La empresa Safeway Maritime Transportation atribuyó a la falta de dragado en la dársena del muelle de Cabotaje de La Ceiba el percance sufrido este martes por la embarcación Tropical Wave, que cubría la ruta Roatán-La Ceiba.
Según un comunicado divulgado por la compañía, el Tropical Wave sufrió el incidente durante el viaje de las 2:00 de la tarde, cuando ingresaba a la dársena del muelle de Cabotaje de La Ceiba.
La empresa señaló que la embarcación impactó en la dársena debido a la falta de dragado, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del percance.
El gerente del puerto de La Ceiba, Jean Rosa, explicó que, de acuerdo con el sondeo realizado en el área, la profundidad donde ocurrió el incidente sería de 11 pies, mientras que el calado de la embarcación es de 5 pies.
“Estamos investigando qué pasó porque, al parecer, la profundidad donde encalló es de 11 pies según el sondeo que hicimos, y el yate tiene un calado de 5 pies. Pero es prematuro decir qué pasó, estamos investigando”, explicó Rosa.
La empresa aseguró que, gracias a la respuesta de la tripulación y a la aplicación de los protocolos de seguridad, todos los pasajeros fueron trasladados a tierra firme en buenas condiciones y sin lesiones.
Safeway Maritime Transportation también agradeció la colaboración de la Fuerza Naval y de la embarcación “Energy” durante la atención de la emergencia.
Por su parte, el teniente de fragata Rosales, del Primer Batallón de Infantería de Marina, confirmó que los pasajeros y su equipaje fueron evacuados sin mayores complicaciones.
Mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, la empresa aseguró que sus operaciones de transporte marítimo continuarán con normalidad y que el servicio será cubierto con la embarcación Galaxy Wave.
Municipalidad reporta profundidades de hasta 11 pies
La Municipalidad de La Ceiba brindó una versión distinta sobre lo ocurrido y detalló que, de acuerdo con el reporte de las autoridades portuarias, se escuchó un estruendo a bordo del Tropical Wave antes de que la embarcación presentara ingreso de agua a través de su casco.
La unidad logró completar su ingreso al recinto portuario y avanzar hasta la dársena de maniobra, a pocos metros de la terminal de El Galaxy, donde finalmente quedó encallada debido a la cantidad de agua que había ingresado a su interior, según el reporte municipal.
Ante la emergencia, la Gerencia del Puerto de Cabotaje giró instrucciones para ejecutar las labores de asistencia y salvataje, con apoyo de la empresa encargada de las actuales labores de dragado y de la embarcación D.P. Energy.
La Municipalidad confirmó que no se registraron personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia del incidente.
Posteriormente, personal del Equipo de Operaciones, la Unidad de Protección Portuaria y la Gerencia del Puerto de Cabotaje realizó sondeos en el área donde quedó ubicada la embarcación, con el acompañamiento de un usuario del puerto como tercero presente durante el procedimiento.
Las verificaciones registraron profundidades de entre 9 y 10 pies alrededor de la embarcación. También se realizaron sondeos adicionales en las áreas interna y externa del canal de acceso, específicamente en los puntos de referencia 63, 64 y 69, donde se constataron profundidades de hasta 11 pies.
La Municipalidad destacó además que durante las aproximadamente dos a tres horas que duraron las labores de salvataje y atención de la emergencia, la actividad marítima del Puerto de Cabotaje continuó con normalidad.