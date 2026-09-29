Identifican a joven que murió dentro de un motel en Catacamas, Olancho

Olancho, Honduras. Aida Beatriz Padilla Amaya, de 21 años, fue encontrada muerta la noche del lunes dentro de una habitación de motel ubicado en la carretera hacia la aldea Guanaja, Talgua, en las afueras de Catacamas, Olancho, donde también fueron hallados dos hombres y una bebé recién nacida, quienes permanecían con vida.
El hallazgo fue reportado a la Policía Nacional minutos antes de las 7:00 de la noche, luego de que empleados del establecimiento encontraran a las cuatro personas inconscientes dentro de la habitación que habían rentado. Los trabajadores alertaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro.
Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron que la joven había muerto, mientras los dos hombres y la recién nacida todavía presentaban signos vitales. Varias ambulancias llegaron al motel para trasladarlos al Hospital Santo Hermano Pedro, en el centro de Catacamas.
La fallecida era originaria del caserío Cacao Morán, municipio de Silca, Olancho, pero tenía su domicilio en Catacamas. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público en la capital y retirado alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 29 de septiembre para ser llevado a su lugar de origen, donde sería sepultado.
De acuerdo con la información proporcionada, una de las hipótesis que tomó fuerza durante el levantamiento del cuerpo es que Aida Beatriz, los dos hombres y la bebé habrían inhalado monóxido de carbono.
La posible intoxicación es investigada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y deberá ser confirmada mediante la autopsia médico-legal practicada al cadáver.
Beatriz Padilla, abuela de Aida, dijo que tenía seis meses de no verla y que casi no viajaba a Silca. Conocía al hombre que conducía el vehículo, pero no al otro acompañante. También reveló que la joven había salido recientemente de prisión para dar a luz, pues estaba en los últimos meses de embarazo.
La mañana de este martes, uno de los hombres fue dado de alta del Hospital Santo Hermano Pedro, mientras el otro adulto y la bebé permanecían internos, aunque fuera de peligro, según información proporcionada desde el centro asistencial. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de Padilla Amaya.