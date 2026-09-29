Identifican a joven que murió dentro de un motel en Catacamas, Olancho

Olancho, Honduras. Aida Beatriz Padilla Amaya, de 21 años, fue encontrada muerta la noche del lunes dentro de una habitación de motel ubicado en la carretera hacia la aldea Guanaja, Talgua, en las afueras de Catacamas, Olancho, donde también fueron hallados dos hombres y una bebé recién nacida, quienes permanecían con vida.

El hallazgo fue reportado a la Policía Nacional minutos antes de las 7:00 de la noche, luego de que empleados del establecimiento encontraran a las cuatro personas inconscientes dentro de la habitación que habían rentado. Los trabajadores alertaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro.

Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron que la joven había muerto, mientras los dos hombres y la recién nacida todavía presentaban signos vitales. Varias ambulancias llegaron al motel para trasladarlos al Hospital Santo Hermano Pedro, en el centro de Catacamas.