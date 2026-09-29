El 30 de octubre dictarán fallo contra Jarol Perdomo por muerte de Keyla Martínez

Siguatepeque, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque fijó para el próximo 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la lectura del fallo en el juicio que se repite contra el exagente de Policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez. La fecha fue establecida luego de que este martes concluyera la etapa de conclusiones, en la que el Ministerio Público, la defensa y las demás partes procesales expusieron ante el tribunal sus argumentos finales sobre el caso.

De acuerdo con información proporcionada por la portavoz del Poder Judicial, Clara López, después de escuchar las conclusiones de las partes, los jueces determinaron que el 30 de octubre se realizará la audiencia en la que se dará a conocer la resolución. El tribunal deberá determinar si emite un fallo condenatorio o absolutorio para Perdomo Sarmiento, quien enfrenta un proceso por el delito de homicidio simple en perjuicio de la joven universitaria.

¿Por qué se repitió el juicio?

El proceso actual corresponde a una repetición del juicio ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La decisión se produjo luego de que el Ministerio Público presentara un recurso de casación contra la sentencia emitida en el proceso anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable a Perdomo por el delito de homicidio imprudente y posteriormente le impuso una pena de cinco años de prisión. Esa resolución fue cuestionada por familiares de Keyla Martínez y organizaciones defensoras de derechos humanos. La Sala de lo Penal resolvió en enero de 2026 que el juicio debía repetirse después de analizar los recursos presentados y determinar la existencia de inconsistencias que afectaban el proceso anterior. Con la repetición, un nuevo tribunal debía volver a valorar las pruebas y los argumentos de las partes.

Más de cinco años después