Nuevo juicio por el caso Keyla Martínez entra en etapa de evacuación de pruebas

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque continúa con la repetición del Juicio Oral y Público contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento , a quien el Ministerio Público supone responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez.

La nueva etapa del proceso judicial se desarrolla luego de que se ordenara la repetición del juicio, con el propósito de que un nuevo tribunal valore nuevamente las pruebas y los argumentos presentados por las partes involucradas en el caso.

Durante las audiencias se prevé la evacuación de pruebas documentales, periciales y testimoniales, las cuales serán analizadas por los jueces antes de emitir un fallo conforme a derecho.

El caso de Keyla Martínez ha generado amplio interés público desde la muerte de la joven, ocurrida mientras permanecía bajo custodia policial, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más seguidos en el país.

Una vez concluida la fase de recepción y valoración de las pruebas, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque deberá emitir la resolución correspondiente para determinar la responsabilidad penal del imputado por los hechos que se le atribuyen.

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Keyla Martínez, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), falleció en febrero de 2021 dentro de una celda de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza, Intibucá, donde permanecía detenida.

Su muerte conmocionó al país y dio paso a un proceso judicial que ha sido seguido de cerca por la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos.