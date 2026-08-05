UMECIT vs Olimpia, EN VIVO, Copa Centroamericana: hora y transmisión

Ciudad de Panamá, Panamá.

El Club Deportivo Olimpia, el equipo más laureado del fútbol hondureño y uno de los gigantes históricos de Centroamérica, afronta este miércoles un nuevo desafío internacional cuando visite al UMECIT FC de Panamá por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, el torneo de clubes más importante de la región y que otorga boletos a la Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel llega a territorio panameño con la confianza en alto tras comenzar su camino continental con una sólida victoria de 2-0 sobre Mixco de Guatemala, un resultado que lo colocó entre los líderes de su grupo. Ahora, los albos buscarán sumar tres puntos más que los acerquen a la clasificación a los cuartos de final y, de paso, ratificar su candidatura como uno de los principales aspirantes al título.

La institución merengue tiene como uno de sus grandes objetivos volver a conquistar un campeonato internacional, una deuda que persigue desde hace varios años. Con una plantilla experimentada y acostumbrada a disputar esta clase de encuentros, Olimpia intentará imponer su jerarquía fuera de casa, aunque sabe que no puede relajarse frente a un rival que también se juega gran parte de sus aspiraciones en el certamen. El guardameta Edrick Menjívar dejó claro que el equipo mantiene intacta la ilusión de volver a colocar el nombre del club en lo más alto del área y reconoció que el compromiso en Panamá será una exigente prueba. "Sí, sabemos que tenemos esa necesidad de volver al podio internacional, levantar un título internacional. Tenemos un partido difícil de visita contra un buen equipo al que le tocó perder su primer partido en casa, pero creo que será un partido muy duro", expresó el arquero del conjunto albo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un rival joven, pero con rápido crecimiento

Aunque es una institución de reciente creación, UMECIT FC se ha convertido en uno de los proyectos deportivos de mayor crecimiento en el fútbol panameño. El club nació en 2019 y durante sus primeros años militó en la Liga Prom, la segunda división del país. Su gran salto llegó en 2022, cuando protagonizó una campaña histórica al conquistar los campeonatos de la Conferencia Este y coronarse campeón de los torneos Apertura y Clausura, logros que le permitieron convertirse en el Súper Campeón de la Liga Prom y conseguir el ascenso a la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Desde su llegada a la máxima categoría, UMECIT ha mantenido una constante evolución. En el Torneo Clausura 2026 firmó una destacada participación al finalizar como semifinalista, después de superar la fase regular y avanzar con éxito en los playoffs. Esa campaña le permitió asegurar un histórico boleto a la Copa Centroamericana, marcando su debut en una competencia internacional. Sin embargo, el equipo panameño llega presionado al duelo frente a Olimpia tras caer 2-1 en su debut contra Deportivo Saprissa de Costa Rica, un resultado que redujo considerablemente su margen de error si desea mantenerse con opciones reales de avanzar a la siguiente ronda.

Los dirigidos por el entrenador venezolano Julio Infante buscarán hacerse fuertes en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé, donde esperan aprovechar la localía para dar la sorpresa ante el club más ganador de Honduras. Para UMECIT será una oportunidad de escribir una de las páginas más importantes de su corta historia, mientras que para Olimpia representa un paso clave en su ambición de volver a reinar a nivel centroamericano.

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