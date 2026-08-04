Costa Rica revive de una pesadilla y logra una clasificación milagrosa al Mundial Sub-20

Puebla, México.

Costa Rica derrotó este martes a Haití por 5-3 en serie de penaltis luego de empatar 1-1 en tiempo regular en el torneo sub’20 de la Concacaf con lo que aseguró su pase a semifinales y se clasificó al Mundial de la categoría en 2027. En los 90 minutos, Clavens Exantus puso en ventaja a Haití y Yerlan Sosa igualó por la vía del penalti para los costarricenses. Costa Rica tuvo mayor posesión en la primera mitad, pero le faltó profundidad para hacer daño a un equipo haitiano que fue más efectivo.

Haití tomó ventaja 0-1 con un espectacular tanto de Clavens Exantus, quien recibió el balón de espalda fuera del área grande, pero con una maniobra dio media vuelta y disparó un esférico que superó la estirada de Ian O'rourke, pegó en el travesaño y se metió al arco al minuto nueve. En la segunda mitad, Costa Rica regresó al partido gracias a un penalti que Volcin le cometió a Garro. Yerlan Sosa cobró de manera suave a la izquierda del guardameta para el 1-1 al 55. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar de que ambos equipos buscaron el tanto de la diferencia, las fallas de los artilleros enviaron el partido al tiempo extra, en el que la tendencia se mantuvo, por lo que se tuvo que definir al ganador en una tanda de penaltis. En la serie desde los 11 pasos los costarricenses avanzaron 4-3 gracias a los goles de Sosa, Palmer, Garro, Leal y el guardameta O'rourke.

FICHA TÉCNICA:

1 (5). Costa Rica: Ian O'rourke; Adrián Espinoza, Matías Cordero (D. Valentine, m.80), Emmanuel Brenes, Deylan Aguilar (J. Hernández, m.77); Emmanuel Hernández (A. Pérez, m.95), Yerlan Sosa, Wálter Ramírez (Y. Leal, m.67), Gabriel Sibaja; Kionell. Estrada (D. Palmer, m.46), Ethan Barley (D. Garro, m.46). Seleccionador: R. Row. 1(3). Haití: Carlos Bre; Mikenlove Jean Jules, Marckidens Tanis, Stanley Volcin, Marc-Arthur Alcimé; Miguel Joseph, Ramy Fabilus (J. Charles, m.63), Emerson Laissé, Franco Celestin (E. Jean, m.106); Da-Benz Jacquet (K. Romulus, m.97), Clavens Exantus (N. Pierre, m.85). Seleccionador: R. González. Goles: 0-1, m.9: C. Exantus. 1-1, m.55: Y, Sosa. Penaltis: Costa Rica: Sosa, Palmer, Garro, Leal, O'rourke. Haití: Pierre, Charles, Joseph; falló Tanis.