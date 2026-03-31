Mundialista humilla a Costa Rica: le recetan dolorosa goleada en amistoso

Estados Unidos.

Alí Gholi abrió la cuenta al minuto 11 en una buena jugada de contragolpe, y posteriormente Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, con dos goles de penalti, y Mohammad Mohebbi, con un remate cruzado, redondearon la goleada en la primera mitad.

El duro correctivo al incipiente proceso del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista al frente de Costa Rica fue aplicado por Irán desde los primeros minutos del partido, ya que al finalizar el primer tiempo el marcador estaba 4-0.

La selección de Irán, cuya presencia en el Mundial de 2026 está rodeada de incertidumbre, goleó este martes por 5-0 a una desdibujada Costa Rica ante la mirada atenta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, espectador de lujo del partido jugado en Turquía.

Al minuto 52 Mehdi Gayedi, quien ingresó de cambio después del descanso, anotó el 5-0 con un gran remate al ángulo. La selección de Irán dejó claro su buen nivel con miras al Mundial 2026, al que está clasificada pero cuya participación está llena de incertidumbre debido al conflicto bélico en el que está inmerso el país con Estados Unidos.

Por su parte, Costa Rica, que no se clasificó al Mundial, lució desdibujada en su defensa, con poco orden en la media cancha, escaso poder ofensivo y exceso de juego brusco, señales de alerta para el entrenador Batista que inició su proceso con un empate 2-2 ante Jordania el pasado jueves. El partido entre Irán y Costa Rica fue observado por Infantino desde un palco del Mardan Sports Complex, de la ciudad de Antalya.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el compromiso se iba a disputar en el estadio principal del complejo deportivo, pero fue trasladado a una de las canchas anexas por seguridad de las altas autoridades de la Federación iraní, de la FIFA y de Jordania, que a segunda hora jugará allí mismo ante Nigeria.

Irán, que ganó su clasificación al Mundial de Fútbol 2026 en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y está encuadrada en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, negociando jugar sus partidos mundialistas en México ante la compleja circunstancia de hacerlo en territorio estadounidense, pero la FIFA no le ha dado respuesta.

Por otra parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que sería mejor que los iraníes, cuyos partidos de la fase de grupos están programados para jugarse en ese país (el 15 de junio en Inglewood contra Nueva Zelanda, el 21 contra Bélgica en la misma ciudad californiana y el 26 contra Egipto en Seattle), no asistieran a la cita orbital por “su propia seguridad”.