Keylor Navas y restricción de FIFA que sacude a Costa Rica antes de Honduras

"No alinear a Keylor Navas": Se confirma una restricción por parte de la FIFA con el portero tico en medio del decisivo partido de Costa Rica vs Honduras con el boleto al Mundial 2026 en juego.
Las selecciones de Honduras y Costa Rica se juegan la clasificación al Mundial 2026 el próximo martes en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en el estadio Nacional de San José.
Los costarricenses están obligados a ganar a Honduras y esperar un tropiezo de Haití frente a Nicaragua para lograr su pasaje al Mundial United 2026. Honduras va con la misma misión a San José.
En medio de la tensión previa al clásico centroamericano, surgió una noticia inesperada que involucra directamente a Keylor Navas, el tricampeón de Champions League con el Real Madrid.
Keylor Navas se encuentra con la selección de Costa Rica, que de momento está fuera de la Copa Mundial 2026 ya que se encuentran en el tercer lugar del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf por debajo de Honduras y Haití, ambos con ocho puntos.
La escuadra tica cuenta solo con seis puntos, producto de una victoria y tres empates. El martes enfrenan, en casa, un vital duelo en casa ante el equipo hondureño.
Los Pumas están en medio de una complicada situación de cara al Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde enfrentarán a Pachuca. El conjunto universitario podría no contar con su capitán Keylor Navas para el crucial duelo en la Bella Airosa.
Mientras Costa Rica se enfoca en uno de sus duelos más determinantes de los últimos tiempos, Pumas de la UNAM, equipo del arquero tico, enfrenta una restricción impuesta por la FIFA que podría alterar sus planes para el Play In de la Liga MX.
Una restricción de la FIFA impediría que el guardameta de 38 años pudiera disputar ambos partidos, de los cuales el de la selección costarricense es prioridad.
La recomendación del máximo organismo es contundente: ningún futbolista debería disputar dos encuentros con menos de 48 horas de separación. Y ese es exactamente el inconveniente que tiene Pumas con Keylor Navas.
El compromiso de Costa Rica finaliza este martes a las 9:00 p.m horas, pero Pumas deberá medirse a Pachuca el jueves a las 7:00 p.m horas. Entre ambos compromisos hay apenas 46 horas de diferencia.
De acuerdo con la normativa médico-deportiva de FIFA, lo ideal es un mínimo de 72 horas de descanso. Por ello, “se determinó que Pumas no debe alinear a Keylor Navas”.
El panorama complica a los universitarios en un momento crítico, pues además de perder a su portero titular, el club también afronta otras ausencias por fecha FIFA. Internamente, la situación ha generado inquietud, especialmente porque el equipo lucha por asegurar su presencia en la Liguilla.
Junto a Navas, otros jugadores de Pumas también enfrentan esta misma limitación. No obstante, el caso del tico se vuelve el más relevante por su liderazgo en el club y por la trascendencia del duelo de este martes con la Sele.
Mientras en México se debate si podrán contar con su guardameta para el jueves, en Costa Rica la prioridad es distinta: derrotar a Honduras y mantenerse en la pelea mundialista.