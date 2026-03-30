Dónde ver el Honduras-Perú: cambio de hora y canal de transmisión del amistoso

Madrid, España.

¡Un nuevo capítulo! Luego de la dolorosa eliminación rumbo al Mundial 2026, la Selección de Honduras regresa a la acción, ahora con una imagen renovada y con el español José Francisco Molina comandando el nuevo proceso y su primer desafío será este martes 31 de marzo en el amistoso ante Perú en el Viejo Continente. La Bicolor está instalada en Segovia, España desde el pasado lunes. Molina convocó a 26 jugadores, incluyendo jóvenes como Dereck Moncada (Internacional de Bogotá), Leandro Padilla (Inter Miami), Erick Puerto (Platense) o Alenis Vargas (Manisa FK), por nombrar algunos. También llamó a los legionarios Luis Palma (Lech Poznan), Joseph Rosales (Austin FC), Julián Martínez (Alverca FC) y Kervin Arriaga (Levante). El grupo en conjunto ha realizado intensos trabajos en el entreno, todo con el objetivo de arrancar con el pie derecho en esta nueva etapa.

"Estamos contentos, con una semana buena, con una extraordinaria actitud de los futbolistas, objetivos, trabajando como esperábamos al máximo nivel. Lógicamente en una semana asimilar todo no es fácil, hemos prometido que mañana podremos desarrollar un buen juego", expuso José Francisco Molina en la conferencia de prensa previo a su debut ante Perú. Y señaló: "Mañana podrán ver a un equipo que trabajará, intentará imponerse a Perú, defenderán todos juntos con agresividad y trataremos ser compactos, difícil de superar. Jugaremos con la ilusión de brindarle a la afición un triunfo que siga ilusionando, de que den muchas más ganas de volver así a casa". Para este duelo, la Selección de Honduras sufrió dos bajas de peso. Jorge Álvarez y Denil Maldonado tuvieron que abandonar la concentración - con permiso de la 'H' - debido a asuntos familiares; Molina solo cubrió la baja de Maldonado y en su lugar llamó a Leonardo Posadas, jugador del Hamburgo S. V. II de Alemania. Honduras encara este duelo a cuatro meses de haber quedado fuera del Mundial 2026. Su último partido fue ante Costa Rica, en un empate sin goles que los dejó sin opciones de clasificación; por su parte, Perú viene de caer por 2-0 ante Senegal el pasado sábado 28 de marzo en el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador. Los sudamericanos también estarán ausentes de la justa mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. La Blanquirroja culminó en el noveno puesto en las Eliminatorias CONMEBOL con apenas 12 puntos y solo superó a Chile, que terminó en el último lugar con 11 unidades.

Hora y dónde ver el amistoso Honduras vs Perú