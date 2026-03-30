Último entreno de Honduras en sede del Atlético y nuevo look de Palma vs Perú

"La unión que tenemos que tener ahora mismo en esta selección es fundamental. En los procesos pasados, de verdad, me incluyo, hay mucho ego y muchas cosas que se quedaron en el camerino. Las cosas que se quedan en el camerino, se quedan con nosotros, pero la madurez que tengamos para poder hablarlo con el grupo es muy importante", había expresado este domingo el catracho en conferencia.