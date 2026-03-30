Último entreno de Honduras en sede del Atlético y nuevo look de Palma vs Perú

La Selección de Honduras realizó este lunes 30 de marzo su último entrenamiento en Segovia, donde el Atlético de Madrid tiene una de sus sedes, previo al debut de José Francisco Molina en el amistoso ante Perú.
La Bicolor regresa a la acción luego de quedar fuera del Mundial 2026; su último juego fue en noviembre en el empate ante Costa Rica.
Para este nuevo proceso, el estratega español cuenta con varios jóvenes que esperan tener una oportunidad en el amistoso ante Perú.
Un buen ambiente se respira en la previa del esperado juego. Honduras solo jugará un amistoso en esta Fecha FIFA.
Para este lunes, la temperatura se elevó tres grados más en comparativa con el domingo (5 grados).
Este día se realizaron trabajos intensos con los tres porteros de la Bicolor.
Alex Güity (Lobos UPNFM), Edrick Menjívar (Olimpia) y Luis Ortiz (Motagua), fueron los convocados por José Francisco Molina en esta nueva etapa.
"Estamos contentos, con una semana buena, con una extraordinaria actitud de los futbolistas, objetivos, trabajando como esperábamos al máximo nivel. Lógicamente en una semana asimilar todo no es fácil, hemos prometido que mañana podremos desarrollar un buen juego", expuso el entrenador en la previa.
"Ha sido una semana magnífica, con unos jugadores que han trabajado con necesidad, intentando dar lo mejor de sí. Eso esperábamos. Si queremos estar al máximo nivel todo pasa por la asistencia propia, le doy una puntuación de 10", agregó sobre la primera semana con el grupo.
El trabajo del asistente de video durante el entrenamiento de la Selección de Honduras.
La Selección de Honduras entrenó por última vez en Segovia y viajará rumbo a Madrid para el amistoso ante Perú.
Durante el entreno de la Bicolor, algunos españoles se acercaron para ver a los seleccionados catrachos.
Asimismo, Luis Palma apareció con otro look. El jugador del Lech Poznan de Polonia se hizo un nuevo corte para el partido ante Perú.
"La unión que tenemos que tener ahora mismo en esta selección es fundamental. En los procesos pasados, de verdad, me incluyo, hay mucho ego y muchas cosas que se quedaron en el camerino. Las cosas que se quedan en el camerino, se quedan con nosotros, pero la madurez que tengamos para poder hablarlo con el grupo es muy importante", había expresado este domingo el catracho en conferencia.
Luis Palma estrenará su nuevo look este martes 31 de marzo ante Perú. El seleccionado catracho busca asumir un nuevo rol como líder en la 'H'.
El amistoso entre Honduras vs Perú se disputará en el en el estadio Municipal de Butarque, en Leganés a partir de las 12:00 pm (Hora catracha).