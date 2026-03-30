Partidos hoy martes 31 de marzo, hora y dónde ver: repechajes al Mundial y amistosos

El momento decisivo expone este martes a Italia, a presión en su visita a Zenica contra Bosnia-Herzegovina por una de las cuatro plazas en juego en Europa para el Mundial 2026, por las que también aspiran Robert Lewandowski con Polonia frente a Viktor Gyokeres con Suecia en Solna; Turquía y Arda Güler, contra Kosovo y Vedaq Muriqi en Pristina, y Dinamarca, enfrentada a la República Checa como visitante en Praga.
El vencedor del Bosnia-Italia irá al grupo B del Mundial, junto a Canadá, Qatar y Suiza; el ganador del Kosovo-Turquía, al D, con Estados Unidos, Paraguay y Australia; el del Suecia-Polonia, al F, con Japón, Países Bajos y Túnez, y el del República Checa-Dinamarca, al A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur, según determinó ya el sorteo del pasado diciembre.
Además, las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey albergan las finales de las repescas intercontinentales, en las que República Democrática del Congo se enfrenta a Jamaica en el estadio Akron, e Irak a Bolivia en el Estadio BBVA, dos duelos con el billete para el Mundial 2026 como premio.
Este martes también se disputan un sinfín de partidos amistosos internacionales, en la que destaca el de la Selección de Honduras contra Perú, marcando el debut del entrenador español José Francisco Molina como técnico de la Bicolor.
Otros duelos a seguir es el España vs Egipto, Inglaterra vs Japón, Argelia vs Uruguay, Brasil vs Craocia, Argentina vs Zambia, Estados Unidos vs Portugal y México vs Bélgica.
¡12 equipos por un lugar en la #CopaMundialFIFA! ✨— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 27, 2026
🎟️ Quedan 6 cupos... ¿Quiénes lo lograrán? 💭 pic.twitter.com/WM8YaJ90Og
Guía para ver todos los partidos del repechaje rumbo al Mundial 2026:
A continuación, todos los partidos del repechaje europeo e intercontinental rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Además, quién transmite:
12:45 MD Bosnia y Herzegovina - Italia | ESPN y Disney+ Premium
12:45 MD Suecia - Polonia | ESPN 2 y Disney+ Premium
12:45 MD Chequia - Dinamarca | Disney+ Premium
12:45 MD Kosovo - Turquía | Disney+ Premium
3:00 PM RD Congo - Jamaica | DSports+ (613), Tigo Sports y DGO
9:00 PM Irak - Bolivia | DSports (610), Tigo Sports y DGO
Partidos amistosos internacionales y horarios:
Australia vs Curazao: 3:10 A.M, en el Melbourne Rectangular Stadium, Australia.
Kazajistán vs Comoros: 6:00, en el Astana Arena, Kazajistán.
Irán vs Costa Rica: 7:00 A.M, en el Mardan Stadyumu, Turquía.
Liberia vs Libia: 9:00 A.M, en el Antoinette Tubman Stadium, Liberia.
Montenegro vs Eslovenia: 10:00 A.M, en el Podgorica City Stadium, Montenegro.
Níger vs Togo: 10:00 A.M, en el Stade Général Seyni Kountché, Níger.
Noruega vs Suiza: 10:00 A.M, en el Ullevaal Stadion, Noruega.
San Marino vs Andorra: 10:00 A.M, en el Stadio Olimpico di Serravalle, San Marino.
Serbia vs Arabia Saudita: 10:00 A.M, en el Gradski stadion Backa Topola, Serbia.
Zimbabue vs Zambia: 10:00 A.M, en el Francistown Stadium, Botswana.
Haití vs Islandia: 10:30 A.M, en el BMO Field, Canadá.
Hungría vs Grecia: 11:00 A.M, en el Puskás Aréna, Hungría.
Rusia vs Mali: 11:00 A.M, en el Saint Petersburg Stadium, Rusia.
Jordania vs Nigeria: 11:30 A.M, en el Mardan Stadyumu, Turquía.
Sudáfrica vs Panamá: 11:30 A.M, en el DHL Cape Town Stadium, Sudáfrica.
Guinea vs Benín: 12:00 MD, en el Stade du 28 Septembre, Guinea.
Marruecos vs Paraguay: 12:00 MD, en el Stade Bollaert-Delelis, Francia.
Perú vs Honduras: 12:00 MD, en el Estadio Municipal de Butarque, España.
Argelia vs Uruguay: 12:30 MD, en el Allianz Stadium, Italia.
Costa de Marfil vs Escocia: 12:30 MD, en el Hill Dickinson Stadium, Inglaterra.
Austria vs Corea del Sur: 12:45 MD, en el Ernst-Happel-Stadion, Austria.
Inglaterra vs Japón: 12:45 MD, en el Wembley Stadium, Inglaterra.
Países Bajos vs Ecuador: 12:45 MD, en el Philips Stadion, Países Bajos.
Irlanda vs Macedonia del Norte: 12:45 MD, en el Aviva Stadium, Irlanda.
Eslovaquia vs Rumania: 12:45 MD, en el Národny Futbalovy Stadión, Eslovaquia.
Ucrania vs Albania: 12:45 MD, en el Estadi Ciutat de València, España.
Gales vs Irlanda del Norte: 12:45 MD, en el Cardiff City Stadium, Gales.
Senegal vs Gambia: 1:00 P.M, en el Stade Me Abdoulaye Wade, Senegal.
España vs Egipto: 1:00 P.M, en el RCDE Stadium, España.
Estados Unidos vs Portugal: 5:00 P.M, en el Mercedes-Benz Stadium, Estados Unidos.
Argentina vs Zambia: 5:15 P.M, en el Estadio La Bombonera, Argentina.
Canadá vs Túnez: 5:30 P.M, en el BMO Field, Canadá.
Brasil vs Croacia: 6:00 P.M, en el Camping World Stadium, Estados Unidos.
México vs Bélgica: 7:00 P.M, en el Soldier Field, Estados Unidos.