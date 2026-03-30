Partidos hoy martes 31 de marzo, hora y dónde ver: repechajes al Mundial y amistosos

El momento decisivo expone este martes a Italia, a presión en su visita a Zenica contra Bosnia-Herzegovina por una de las cuatro plazas en juego en Europa para el Mundial 2026, por las que también aspiran Robert Lewandowski con Polonia frente a Viktor Gyokeres con Suecia en Solna; Turquía y Arda Güler, contra Kosovo y Vedaq Muriqi en Pristina, y Dinamarca, enfrentada a la República Checa como visitante en Praga. El vencedor del Bosnia-Italia irá al grupo B del Mundial, junto a Canadá, Qatar y Suiza; el ganador del Kosovo-Turquía, al D, con Estados Unidos, Paraguay y Australia; el del Suecia-Polonia, al F, con Japón, Países Bajos y Túnez, y el del República Checa-Dinamarca, al A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur, según determinó ya el sorteo del pasado diciembre.

Además, las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey albergan las finales de las repescas intercontinentales, en las que República Democrática del Congo se enfrenta a Jamaica en el estadio Akron, e Irak a Bolivia en el Estadio BBVA, dos duelos con el billete para el Mundial 2026 como premio. Este martes también se disputan un sinfín de partidos amistosos internacionales, en la que destaca el de la Selección de Honduras contra Perú, marcando el debut del entrenador español José Francisco Molina como técnico de la Bicolor. Otros duelos a seguir es el España vs Egipto, Inglaterra vs Japón, Argelia vs Uruguay, Brasil vs Craocia, Argentina vs Zambia, Estados Unidos vs Portugal y México vs Bélgica.

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Guía para ver todos los partidos del repechaje rumbo al Mundial 2026:

A continuación, todos los partidos del repechaje europeo e intercontinental rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Además, quién transmite: 12:45 MD Bosnia y Herzegovina - Italia | ESPN y Disney+ Premium 12:45 MD Suecia - Polonia | ESPN 2 y Disney+ Premium 12:45 MD Chequia - Dinamarca | Disney+ Premium 12:45 MD Kosovo - Turquía | Disney+ Premium 3:00 PM RD Congo - Jamaica | DSports+ (613), Tigo Sports y DGO 9:00 PM Irak - Bolivia | DSports (610), Tigo Sports y DGO

Partidos amistosos internacionales y horarios: