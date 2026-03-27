Con golpe a Concacaf: las 10 nuevas selecciones eliminadas del Mundial 2026

Se suman 10 selecciones más que quedaron eliminadas para el Mundial United 2026, entre ellas una de la Concacaf.
El Mundial 2026 está a la vuelta de la equina y son 10 las selecciones que quedaron sin opciones, el martes que viene se sumará 6 más.
Irlanda del Norte - La selección del 'Ejército verde y blanco' fue eliminada por Italia tras caer 2-0 en la fase semifinal del Repechaje UEFA. Era una de las que se proyectaba a quedar fuera porque iba ante una campeona del mundo.
Ucrania - Los ucranianos perdieron 1-3 contra la Suecia de Viktor Gyökeres en la fase semifinal del Repechaje UEFA y fueron eliminados del Mundial 2026.
Albania - Las Águilas albanesas no alzaron vuelo y cayeron 2-1 frente a la Polonia de Robert Lewandowski -autor de un gol- en el Repechaje UEFA, quedando fuera del Mundial 2026.
Eslovaquia - La selección eslovaca se quedó sin opciones de ir a la Copa del Mundo 2026 después de perder 3-4 contra Kosovo en un emocionante partido del Repechaje UEFA.
Rumanía - Los rumanos sucumbieron ante la calidad de Arda Güler y perdieron 1-0 con Turquía en el Repechaje UEFA, quedando afuera del Mundial 2026.
Irlanda - Los irlandeses estuvieron muy cerca de seguir avanzando en el Repechaje UEFA, pero tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, cayeron 4-3 en los penales contra República Checa y dijeron adiós al Mundial 2026.
Gales - La selección galesa también perdió en la tanda de penales (2-4) contra Bosnia y Herzegovina tras igualar 1-1 y se quedó sin ir al Mundial 2026.
Macedonia del Norte - Los macedonios fueron goleados y humillandos 4-0 por Dinamarca y se despidieron del Mundial 2026.
Surinam - La Concacaf se quedó sin una representante más para el Mundial 2026 tras la eliminación de los Suriboys.
Surinam empezó ganando, pero terminó sufriendo una remontada 2-1 contra Bolivia y dijo adiós al Mundial 2026, siendo un duro golpe a la Concacaf.
Nueva Caledonia - Los neocaledonios llegaron ilusionados al repechaje intercontinental, pero fueron bajados de las nubes por Jamaica y quedaron afuera del Mundial 2026.
La Selección de Nueva Caledonia perdió 1-0 contra Jamaica, representante de Concacaf, y todo acabó en llanto y tristeza en el repechaje intercontinental que se jugó en el Estadio Akron de Guadalajara.
Así quedaron el cuadro de los partidos finales del Repechaje UEFA, el martes 31 de marzo se definen los últimos eliminados y clasficados al Mundial 2026.
El Repechaje Internacional también ya conoce sus dos finales para repartir los últimos boletos a la Copa del Mundo 2026: Jamaica vs República Democrática del Congo y Bolivia vs Irak.