La selección iraní se prepara para la Copa del Mundo 2026 en Turquía y con dos amistosos, dejando claro que su boicot está dirigido solo contra Estados Unidos.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura: “Boicoteamos a Estados Unidos”, pero no al torneo en sí.
La selección iraní se está preparando para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México.
Como parte de su preparación, Irán llevará a cabo una concentración en Turquía.
Además, la selección iraní disputará dos partidos amistosos antes del inicio del torneo.
Estas declaraciones fueron hechas por Mahdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán.
Taj enfatizó: “Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial”.
Estas palabras fueron recogidas este miércoles por la agencia de noticias Mehr.
El anuncio se da tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, motivado por la intervención militar de Estados Unidos e Israel a comienzos de este mes.
La situación se complicó aún más con la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en uno de los bombardeos recientes.
Debido a estos hechos, el régimen de Teherán amagó con no participar en el campeonato, ya que Estados Unidos es uno de los organizadores del torneo.
No obstante, las autoridades iraníes están negociando para que los partidos de su selección en el grupo G se disputen en México, en lugar de en ciudades estadounidenses.
Originalmente, los partidos contra Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) estaban programados en Los Ángeles, y el partido contra Egipto (26 de junio) en Seattle.
Taj no concretó los rivales de los partidos amistosos de preparación, pero realizó estas declaraciones durante la ceremonia de bienvenida de la selección nacional femenina en la frontera de Bazargan, noroeste de Irán.
El combinado femenino regresó tras participar en la Copa Asiática en Australia, donde varias jugadoras solicitaron asilo. Taj destacó que las integrantes “dieron una gran respuesta a los enemigos” y afirmó: “Hoy las mujeres regresaron orgullosas a la patria”.