  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura

Irán confirmó que sigue su preparación rumbo al Mundial 2026, aunque anunció que boicoteará los partidos programados en Estados Unidos.

Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
1 de 15

La selección iraní se prepara para la Copa del Mundo 2026 en Turquía y con dos amistosos, dejando claro que su boicot está dirigido solo contra Estados Unidos.

 Fotos: cortesía.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
2 de 15

Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura: “Boicoteamos a Estados Unidos”, pero no al torneo en sí.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
3 de 15

La selección iraní se está preparando para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
4 de 15

Como parte de su preparación, Irán llevará a cabo una concentración en Turquía.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
5 de 15

Además, la selección iraní disputará dos partidos amistosos antes del inicio del torneo.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
6 de 15

Estas declaraciones fueron hechas por Mahdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
7 de 15

Taj enfatizó: “Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial”.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
8 de 15

Estas palabras fueron recogidas este miércoles por la agencia de noticias Mehr.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
9 de 15

El anuncio se da tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, motivado por la intervención militar de Estados Unidos e Israel a comienzos de este mes.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
10 de 15

La situación se complicó aún más con la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en uno de los bombardeos recientes.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
11 de 15

Debido a estos hechos, el régimen de Teherán amagó con no participar en el campeonato, ya que Estados Unidos es uno de los organizadores del torneo.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
12 de 15

No obstante, las autoridades iraníes están negociando para que los partidos de su selección en el grupo G se disputen en México, en lugar de en ciudades estadounidenses.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
13 de 15

Originalmente, los partidos contra Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) estaban programados en Los Ángeles, y el partido contra Egipto (26 de junio) en Seattle.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
14 de 15

Taj no concretó los rivales de los partidos amistosos de preparación, pero realizó estas declaraciones durante la ceremonia de bienvenida de la selección nacional femenina en la frontera de Bazargan, noroeste de Irán.
Irán tomó una contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejó claro su postura
15 de 15

El combinado femenino regresó tras participar en la Copa Asiática en Australia, donde varias jugadoras solicitaron asilo. Taj destacó que las integrantes “dieron una gran respuesta a los enemigos” y afirmó: “Hoy las mujeres regresaron orgullosas a la patria”.
Cargar más fotos