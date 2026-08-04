Edrick Menjívar lanza advertencia y señala motivos de los fracasos de Honduras

El guardameta de Olimpia, Edrick Menjívar, aseguró que el plantel albo confía plenamente en la nueva camada de futbolistas que está asumiendo protagonismo en el equipo y considera que los jóvenes están preparados para responder en los momentos de mayor exigencia, comenzando por el compromiso de este martes frente al UMECIT de Panamá en la Copa Centroamericana.
Además, el seleccionado nacional también se refirió al difícil momento que atraviesa el fútbol hondureño tras la eliminación de la Sub-20 y los recientes fracasos de la Bicolor en distintas categorías, afirmando que la única forma de salir del bache es con trabajo, unión y paciencia para volver a cosechar resultados.
CONFERENCIA DE EDRICK MENJÍVAR
Edrick, enfrentar un nuevo compromiso y quizás un torneo al que Olimpia le está apostando por la exigencia que se les ha marcado.
Sí, sabemos que tenemos esa necesidad de volver al podio internacional, levantar un título internacional. Mañana tenemos un partido difícil de visita contra un buen equipo al que le tocó perder su primer partido en casa, pero creo que será un partido muy duro.
A ver, Edrick, y sobre todo reconocemos la palabra presión en el medio. El hecho de no haber ganado esta copa en varios años. ¿Cómo manejan ahora ese tema con un plantel bastante joven para que tampoco ellos se coman ese grado de presión?
Yo siento que a veces es bueno sentir esa presión. Creo que el jugador tiene que aprender a jugar, a convivir y a rendir con presión si quiere lograr cosas importantes en la vida. Creo que estamos en una institución donde la presión se siente desde que estás en la reserva. Hemos hablado de la forma más adulta, por decirlo así, con los jóvenes. Ellos están conscientes de lo que estamos jugando, están conscientes de que los necesitamos. También necesitamos a los de experiencia, entonces creo que todos estamos en sintonía en ese sentido.
Edrick, hablando de jóvenes, hablando de ese plantel, muchos dicen que a Olimpia no le va a alcanzar para ganar esta copa. Ustedes que están adentro, sé que es paso a paso, pero ¿cómo es el plantel? ¿Crees que estos jóvenes estén preparados cuando la papa esté caliente en unos cuartos de final, en unas semifinales? ¿Cómo los analizas?
Esperemos que sí, esperemos que sí estén preparados. Yo no tengo ninguna duda de que lo están. Creo que tenemos un plantel importante con jugadores de experiencia, con jóvenes también que tienen que abrir su camino, que tienen que empezar a hacer su historia en el club, como en su momento me tocó a mí y le ha tocado a otros. Ojalá nos ajuste, vamos partido a partido, vamos de semana a semana y esperando que al final nos ajuste para poder levantar los dos títulos que nos quedan.
Arranca la Liga, arranca la Copa Centroamericana y te está yendo muy bien. Hablando de tu posición, de cómo guardas el marco, ahora decinos cómo haces para mantener ese buen nivel, ese buen funcionamiento.
Creo que todo parte desde el cuido personal, lo mental también. A veces desentendemos o no le damos mucha importancia a la parte mental, a estar preparado en lo mental. Pero creo que lo hemos manejado muy bien, también con Sergio. Creo que tenemos una buena relación, me ha ayudado mucho a mantener mi nivel por mucho tiempo.
Y en lo personal, Edrick, ¿cómo ves, por ejemplo, esta posibilidad de que se está arriesgando con jóvenes? ¿No hay temor? ¿En el equipo hay un respaldo? Los jóvenes demuestran que también están pidiendo esa oportunidad. ¿Vos cómo ves, que te tocó sufrir, por ejemplo, esa etapa?
Como dices, estar arriesgando por jóvenes. A veces con la gente nunca se queda bien, porque cuando no metés jóvenes dicen: "¿Por qué no metés jóvenes?". Y cuando los metés dicen que hay muchos jóvenes. Entonces nosotros en lo interior estamos conscientes de lo que tenemos, de lo que somos. Si la junta directiva y el cuerpo técnico decidieron apostar por ellos, pues nosotros respaldarlos también. Creo que ellos merecen su oportunidad tanto como nosotros. Creo que a lo largo del año el presidente ha demostrado ser un hombre muy inteligente, muy ganador, que ha sabido manejar la institución muy bien. Y si esa es la apuesta de ellos, pues confiamos en ellos y confiamos en que va a salir bien.
A ver, Edrick, como uno de los referentes de nuestro fútbol, ¿qué opinión te merece lo que vivimos estos últimos cinco o seis años?
No vamos a Juegos Olímpicos, no clasificamos en las categorías menores, la Sub-20 acaba de consumar el fracaso, no vamos a ir a Juegos Olímpicos otra vez, no vamos al Mundial.
¿Cómo catalogas el momento que vive nuestro fútbol? ¿Crees que vamos a salir de este bache? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué le puedes decir a la gente? Porque realmente se vive domingo a domingo con los partidos de Liga Nacional.
A la gente es difícil decirle algo, porque a la gente lo que hay es entregarle resultados. No se les ha entregado en los últimos años, pero creo que debemos sufrir un poco para ver los frutos. Creo que hemos tenido años complicados a nivel de selecciones, pero esto es a base de trabajo, a base de trabajo se sale de eso. Confío en que la gente de arriba está haciendo su trabajo para poder salir de este bache, esperemos que así sea.
A veces cuando escuchamos a Espinel que dice que falta humildad, y nosotros como periodistas les hemos atacado a ustedes, a técnicos, a directivos, pero al final nos decimos quién es el verdadero culpable. ¿Vos, como jugador, qué crees que esté pasando con todo lo que ocurre en el fútbol de Honduras?
No, la verdad creo que es un tema muy a fondo y creo que ahorita no hay mucho tiempo para tocar el tema, pero sí creo que es un tema a fondo de analizar. También tenemos que ser conscientes de que no somos una potencia mundial en muchas cosas. Creo que del 82 al 2010 Honduras no fue a un Mundial y todo eso. Tampoco creo que el fútbol hondureño del 82 al 2010 era un desastre, era malo y todo eso. Creo que es un tema a fondo, es un tema de analizar bien y unirnos para salir de este bache.
¿Y vos qué piensas, por ejemplo, de esto de que se está reclutando, de ir a buscar jóvenes al exterior? ¿Es positivo, les viene bien? ¿O Nassar, por ejemplo, dice que hay que buscar gente de aquí de Honduras, que aquí hay buen material humano?
Creo que las dos son buenas, tanto aquí como de afuera. Al cuerpo técnico pasado se le exigía que no iban a buscar jugadores afuera y ahora que lo están haciendo también es un problema. Entonces cada quien tiene una opinión, cada quien opina. Lo importante es respetar la opinión de cada quien y sumarnos. Yo podría tener una opinión diferente a la suya, yo tengo mi opinión. Lo importante es al final del día darnos la mano entre nosotros. Que las opiniones diferentes no creen conflicto entre los que estamos metidos en esto del fútbol.