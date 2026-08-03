Olimpia y Motagua afrontan duelos exigentes en la Copa Centroamericana 2026

Tegucigalpa, Honduras.

El balance para el fútbol hondureño en el arranque de la competencia fue positivo. Olimpia y Motagua comenzaron con triunfos que los colocaron en una posición favorable dentro de sus respectivos grupos, mientras que Marathón rescató un valioso empate como visitante frente al Herediano , vigente campeón de Costa Rica, en uno de los compromisos más exigentes de la primera fecha.

La Copa Centroamericana 2026 continúa su marcha y esta semana vivirá una segunda jornada que puede resultar determinante para varios equipos en la lucha por un boleto a los cuartos de final. Los clubes hondureños volverán a escena con el objetivo de mantener el protagonismo y acercarse a la siguiente ronda del torneo organizado por Concacaf.

Ahora, la atención estará centrada en Olimpia y Motagua, que afrontarán partidos de enorme importancia. Una victoria en esta segunda jornada los dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente fase, por lo que ambos clubes buscarán imponer condiciones para dar un paso firme rumbo a los cuartos de final.

El primero en entrar en acción será Olimpia, que viajará a Panamá para enfrentar al UMECIT en un duelo correspondiente al Grupo C. El conjunto canalero llega presionado después de caer en su debut ante el Saprissa de Costa Rica, por lo que intentará hacerse fuerte como local para mantenerse con vida en la competencia.

Por su parte, el equipo dirigido por Eduardo Espinel buscará sumar su segundo triunfo consecutivo y consolidarse como uno de los líderes de su sector. Los albos dejaron buenas sensaciones en su estreno y ahora intentarán confirmar ese buen momento fuera de casa. El compromiso se disputará este miércoles 5 de agosto a las 6:00 de la tarde (hora de Honduras).

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Un día después será el turno del Motagua, actual campeón de la Liga Nacional de Honduras, que disputará su primer encuentro como local en esta edición de la Copa Centroamericana. El conjunto azul recibirá en el estadio Nacional José de la Paz Herrera al Club Deportivo FAS, vigente campeón de El Salvador, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Los dirigidos por Javier López llegan motivados tras comenzar el torneo con una victoria como visitantes frente al Verdes FC de Belice y ahora intentarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar otros tres puntos que los acerquen a la clasificación.

El choque entre los campeones de Honduras y El Salvador promete emociones de principio a fin, ya que ambos clubes están llamados a pelear por el liderato de su grupo. El encuentro está programado para este jueves 6 de agosto a las 9:00 de la noche, hora hondureña.

Mientras tanto, Marathón no tendrá actividad en esta segunda fecha debido al calendario de competencia y cumplirá con su jornada de descanso.

Con dos representantes que podrían quedar a un paso de la clasificación y otro que espera su siguiente presentación, el fútbol hondureño afronta una semana clave en la Copa Centroamericana 2026, torneo en el que Olimpia, Motagua y Marathón buscan mantener en alto el prestigio del país a nivel regional.