Javier López revela por qué salieron descalzos tras la goleada ante Juticalpa

Juticalpa, Honduras.

El entrenador del Motagua, Javier López , destacó el contundente inicio de temporada de su equipo tras enlazar dos goleadas consecutivas, una en la Liga Nacional frente al Juticalpa FC y otra en la Copa Centroamericana ante Verdes FC de Belice.

El estratega también se pronunció sobre la eliminación de la Selección Sub-20 de Honduras , asegurando que en el club harán una autocrítica para trabajar en la formación de más futbolistas que puedan ser convocados a las diferentes selecciones nacionales.

¿Cuánto al desenvolvimiento, la idea? ¿Le salió tal y cual como usted lo esperaba?

Hay que decirlo, la verdad, felicitar a todos los equipos por el esfuerzo que han hecho porque hoy empezar el campeonato con este calor, con esta humedad, la verdad que no era nada fácil sostenerse 95 minutos en el terreno de juego. Sí, contento, la verdad que habíamos planeado una primera parte de desgaste con unos jugadores y otros en la segunda y la verdad que todo salió más o menos como teníamos previsto.

Muy contento con el desempeño del equipo. Estuvimos intensos, en todo momento estuvimos presionando en campo contrario, a veces con más eficacia, a veces con un poquito menos. Mantuvimos al rival muy lejos de nuestro arco. Con balón estuvimos mucho mejor en la segunda parte que en la primera y felicitar por ese trabajo complementario que hicieron unos jugadores que empezaron, desgastaron y luego otros terminaron la causa.

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Profe, antes de que lo olvide, me llama la atención ese último gesto de caminar descalzo con los jugadores. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se hace? Cuéntenos sobre ello.

No, estamos intentando recuperarnos lo antes posible y esa actividad tiene unos objetivos. En este bonito césped da gusto hacerlo. Ocho o diez minutitos caminar descalzo nos conecta con la tierra, descargamos energía, cargamos energía y es una forma de iniciar nuestro proceso de recuperación. Luego está el tema del hielo, la alimentación, la hidratación. Somos un cuerpo técnico multidisciplinario que cuida mucho estos detalles y el jueves ya tenemos una final en la Copa Centroamericana. Este mes de agosto es muy desgastante y tenemos que recuperar de cada partido lo antes posible.

Profe, hemos visto un Motagua que ganó, gustó y goleó. ¿Este es el Motagua que usted esperaba en el debut?

Sí, la verdad que tenemos una base. Llegué el 11 de agosto, casi tenemos una base de 11 meses y medio, una pretemporada de seis semanas y se tiene que empezar a notar que estamos cohesionados, que vamos trabajando con la misma idea. Pongo el ejemplo de Juticalpa: el profe acaba de llegar, lleva tres o cuatro semanas trabajando con el grupo, es normal que necesite tiempo para poder adaptar la idea que tiene.

En nuestro caso eso no es así y tenemos que aprovechar esa inercia positiva de haber salido campeón y demostrar que queremos volver a hacerlo. Hoy hemos hecho un muy buen partido, hemos conseguido un buen resultado, los goles muy repartidos y sobre todo en la segunda parte creo que hemos hecho y nos hemos comportado como tiene que hacerlo el Motagua, tanto de local como de visita.

¿Cómo se siente usted después de tener un triunfo contundente en el torneo internacional y en el local? ¿Y lo de Jonathan Moya, qué le parece?

Estoy contento, triste por lo que pasó en la Supercopa, pero si algo caracterizó a este equipo el año pasado es la capacidad de caer y levantarse. Siempre le decimos a los chicos que en el proceso hacia esa excelencia que nunca vamos a alcanzar, pero que queremos buscar, va a haber tropiezos, pero es una responsabilidad y una obligación levantarse de cada uno de ellos. Creo que así lo estamos haciendo. El arco sigue en cero una vez más, que creo que para nosotros es muy importante. Poco a poco vamos sacando toda la carga que tuvimos en pretemporada y ojalá sigamos así, trabajando todos muy bien como lo estamos haciendo hasta ahora. La gente que entra de cambio aporta mucha dinámica y mucha frescura al equipo y podemos mantener el ritmo y la intensidad.

Y en el tema de Moya yo no tengo ninguna duda. Solo solicitar a la directiva. Es un goleador extraordinario, es un chico que no solo hace goles, lo trajimos con más objetivos que hacer goles, aunque como nueve es su principal labor. Se va a complementar muy bien también con los otros delanteros que tenemos en el equipo. Es un jugador extraordinario, es una persona extraordinaria, tiene principios, tiene valores muy similares a los que tenemos en Motagua. Se ha integrado de manera muy rápida y lo que está haciendo es lo que mejor sabe hacer. Inicia la presión, que es un trabajo que pocos ven. El juego que tiene de espaldas a la portería favorece mucho a los jugadores de segunda línea. Fija rivales en el área y luego tiene una capacidad para hacer gol muy interesante.

Usted en su momento me dijo en una entrevista que Jonathan Moya es el mejor jugador en Centroamérica para jugar de espaldas al marco

Sí, goleador además, no tengo ninguna duda. Tenemos tres grandes goleadores, porque Aaron Barrios también lo es. Es más joven, está aprendiendo también de Rodrigo, está aprendiendo de Moya. Estos tres delanteros nos dan la posibilidad de jugar con un punta, de entrar uno y salir el otro, o jugar con dos puntas que se pueden complementar muy bien. Estoy muy contento también porque este año sí vamos a tener la posibilidad de ser un equipo diferente en muchos momentos, poder jugar con uno, poder jugar con dos.

John Clever y Rodrigo se tapaban mucho, hacían los mismos movimientos, no se complementaban bien en ese sentido. Los dos son muy buenos delanteros, pero para jugar ahí solos, y con Moya creo que sí vamos a conseguir ese delantero que se complementa muy bien con los demás. Estoy muy contento con su fichaje. Si en este momento, con tres semanitas de trabajo, es capaz de ofrecer este rendimiento, no espero otra cosa que mucho más y mejor a medida que vaya adaptándose e integrándose en el equipo.

Este torneo será más complejo porque todos seguramente querrán bajarse al campeón, ¿o es menos complejo que el anterior porque de alguna manera se quitaron ese peso de encima? ¿Cómo lo mira?

Mira, ese peso lo tenemos siempre, todos los días, a todas horas en un club como Motagua. Nadie aquí ahora mismo... bueno, mentiría. La gente nos dice: "Gracias por la 20". Vamos a seguir acordándonos de la 20, pero ya nos piden la 21. Es decir, nadie en este club está ya con el modo del torneo anterior, estamos con el modo actual. Hay cosas que ayudan y simplifican la labor: los 12 meses que ya va a hacer uno de trabajo aquí, que creo que la idea ya empieza a estar.

Se puede mejorar y estamos mejorándola, pero va estando cada vez más consolidada. Evidentemente, para muchos somos el rival a batir por lo que venimos de hacer y aquí complicado el torneo siempre lo es. Siempre lo es porque hay cinco o seis instituciones que tienen la capacidad para poder ser campeonas, siempre lo digo, y hay otras seis instituciones este año que tienen ilusión, mucha ambición y mucho compromiso. Seguramente a 16 partidos es más fácil batirlas, pero a un partido es dificilísimo, como lo hemos visto en el día de hoy.

Profe, ¿cómo recibió el hecho de que ningún Sub-20 de Motagua estuviera en Selección Sub-20 que fue eliminada? Carlos Palma, Oliva y Argueta, estuvieron en algún momento en ese proceso y quedaron fuera

Bueno, pues no somos los responsables de hacer esa convocatoria, sí somos los responsables de preparar a esos jugadores para que, si son llamados, estén ahí. Siempre dije que el máximo respeto a todas las convocatorias que haga la Federación Hondureña de Fútbol y sus responsables. Cuando son muchos los que van de Motagua, respeto. Cuando no va ninguno, respeto.

Y siempre soy muy autocrítico. Es decir, ¿qué tendremos que hacer en Motagua para que vayan más jugadores con la Selección? No conozco a ningún seleccionador que tire piedras contra su propio tejado y aquí hay dos comportamientos por nuestra parte. Ser autocríticos y presentar más y mejores jugadores que estén en condiciones de llenarle el ojo a la nueva dirección deportiva y al cuerpo técnico de la Selección Sub-20. Parece ser que no lo hemos hecho hasta ahora y nos hacemos cargo.

O empezar a tirar balones fuera, y no soy de los que tira balones fuera. Nosotros queremos que vayan jugadores a la Selección, tanto absoluta como en menores. Es uno de los objetivos de este club y nos tendremos que hacer cargo de por qué no han ido. Y repito, la autocrítica siempre de dentro hacia afuera, para nada tirar hacia el exterior, porque nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nos corresponde: preparar más y mejores a estos jugadores para que en la próxima convocatoria ahí estén y representen con dignidad a la Selección de Honduras.