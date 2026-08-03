Jeremy Rodríguez revela confesiones sorprendentes: el DT que lo llevó a Olimpia y su gran ídolo

Tegucigalpa, Honduras.

Jeremy Rodríguez se robó los reflectores con un doblete en la goleada de Olimpia sobre Lobos UPNFM, confirmando que es una de las grandes joyas del conjunto merengue. El atacante, originario de Roatán, reveló que fue el entrenador Óscar Salgado quien descubrió su talento y lo encaminó hasta llegar al club capitalino. Además, confesó que siempre ha tenido como inspiración al histórico goleador Carlos Pavón y dejó claro que, pese a su soñado debut como titular, su principal objetivo es mantener los pies sobre la tierra, seguir aprendiendo, aprovechar cada oportunidad y consolidarse en el primer equipo del campeón hondureño.

Entrevista con Jeremy Rodríguez

Debutas de titular y hoy marcas un doblete. ¿Qué sensaciones te quedan? Pues estoy muy feliz. Primeramente, darle las gracias a Dios por estar aquí. Estoy muy feliz por el doblete que pude hacer, gracias a la confianza que me dio el entrenador. Y bueno, aquí estoy para aportar un gran deber al equipo. ¿En algún momento soñaste con hacer un doblete en la Liga Nacional y con ese león en el pecho? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sí, la verdad que sí, me lo imaginé. Me lo imaginé poder anotar goles, pero no de esta manera, siendo titular. Fue la primera vez que soy titular y, bueno, muy feliz y le agradezco a Dios, más que todo. ¿Pudieron hacer tres? Sí, pudieron ser tres. Lastimosamente me lo anularon. Marcelo lo hizo para atrás y cuando voltearon para atrás dije: "Uh, qué mal". Pero bueno, son sensaciones que quedan del partido.

¿Cómo llegas a Olimpia? ¿Sos de Roatán? Contanos, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo fue ese momento en que llegas a Olimpia? Bueno, fue en 2024. Yo estuve en Roatán y el profe Coakley me trajo para FBO. Estuve como cuatro meses ahí, después me pasaron a reservas y después pude debutar. Bueno, aquí estoy.