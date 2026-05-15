Carlos Pavón tendrá nuevo trabajo en EUA: lo que hará para el Mundial 2026

El histórico jugador de la Selección de Honduras dirá presente en el Mundial 2026: ya tiene nuevo trabajo y así fue anunciado.
La Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca y la emoción sigue por los altos por ver a las grandes figuras.
Para esta edición habrán 48 selecciones, sin embargo, una de las ausentes de la zona fue la Selección de Honduras.
Pese a que el equipo no estará, el país cinco estrellas tendrá representación con los arbitros Saíd Martínez y los líneas Christian Ramírez y Walter López.
Sin embargo, en el Mundial 2026 habrá otro catracho: Carlos Pavón fue anunciado como uno de los "fichajes" para estar en la justa mundialista.
Y es que Telemundo Deportes hizo oficial a uno de los equipos que conformarán parte de los comentaristas durante la Copa del Mundo, y entre ellos se encuentra el histórico goleador.
"EL MUNDIAL EMPIEZA A TOMAR FORMA... Y ESTE EQUIPO TAMBIÉN. Se abre el telón para el tercer grupo de figuras que llega a Telemundo para la Copa Mundial 2026", comentaron desde Telemundo a la presentación de su equipo.
"Personalidades que hicieron historia dentro de la cancha, ahora prometen encender cada análisis para vivir un torneo inolvidable", agregaron.
El catracho se suma a un nuevo proyecto en el ámbito deportivo, y con su experiencia, se suma al equipo de trabajo de la gran cadena televisiva para el Mundial.
Para el Mundial, Carlos Pavón será uno de los comentaristas de Telemundo Deportes juntos a Gabriel Batistuta, Nuno Gomes, Maxi Rodríguez y Jozy Altidore en las transmisiones del Mundial 2026.
Carlos Pavón actualmente reside en Estados Unidos y vuelve a la escena tras disfrutar de momentos con su familia.
El exjugador catracho ha trabajado en televisoras como TUDN y Apple TV+ comentando la MLS.
En junio del 2022, Carlos Pavón anunció su salida de Televisa Univisión Deportes Network (TUDN) tras estar cuatro años con la empresa.
"El mejor hondureño de la historia", así presentaron en Telemundo a Carlos Pavón.
Ahora, Carlos Pavón emprenderá una nueva aventura en Estados Unidos como comentarista para Telemundo Deportes durante el Mundial 2026.