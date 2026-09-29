Cae mujer vinculada en el crimen de Frank Morris, instructor de Inteligencia del INP

San Pedro Sula, Honduras. Agentes de la Policía Nacional capturaron a una mujer de 20 años que tenía una orden judicial por suponerla responsable de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación agravado y asociación para delinquir.
La captura se ejecutó mediante labores de vigilancia y seguimiento realizadas en San Pedro Sula, donde los agentes localizaron a la sospechosa, quien sería integrante de la Pandilla 18, según las investigaciones policiales.
La detenida fue identificada como Estrella Elizabeth Jiménez Velásquez, conocida con el alias de “Estrella”, originaria de Tegucigalpa y residente en la colonia El Sauce, sector Chamelecón, de San Pedro Sula.
La orden de captura fue emitida mediante el expediente número 314-2026 por el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa.
Vinculada al crimen de Frank Morris en 2025
El requerimiento judicial se deriva de una investigación por la muerte del oficial retirado de la Policía Nacional, Frank Alexis Morris Ruiz, ocurrida en agosto de 2025, además de otros delitos relacionados.
De acuerdo con las investigaciones de la División Especial de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho ocurrió el 22 de agosto de 2025 en la colonia Los Laureles.
La víctima se encontraba junto a familiares y amigos en las afueras de una vivienda cuando, alrededor de las 9:00 de la noche, habría llegado un vehículo Corolla gris, sin placas, del cual descendieron tres personas, dos hombres y una mujer, quienes portaban armas de fuego.
Los sospechosos habrían despojado de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar. En ese momento, la mujer presuntamente se acercó a Morris para quitarle su teléfono celular.
Según la versión policial, cuando la víctima intentó recuperar el teléfono se produjo un forcejeo y uno de los sujetos habría disparado varias veces contra el oficial retirado. Familiares trasladaron a Morris a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.
Morris Ruiz era instructor de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Tras la captura este martes, Jiménez Velásquez fue trasladada a Tegucigalpa y quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal correspondiente.