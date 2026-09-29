Cae mujer vinculada en el crimen de Frank Morris, instructor de Inteligencia del INP

San Pedro Sula, Honduras. Agentes de la Policía Nacional capturaron a una mujer de 20 años que tenía una orden judicial por suponerla responsable de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación agravado y asociación para delinquir. La captura se ejecutó mediante labores de vigilancia y seguimiento realizadas en San Pedro Sula, donde los agentes localizaron a la sospechosa, quien sería integrante de la Pandilla 18, según las investigaciones policiales.

La detenida fue identificada como Estrella Elizabeth Jiménez Velásquez, conocida con el alias de “Estrella”, originaria de Tegucigalpa y residente en la colonia El Sauce, sector Chamelecón, de San Pedro Sula. La orden de captura fue emitida mediante el expediente número 314-2026 por el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa.

Vinculada al crimen de Frank Morris en 2025

El requerimiento judicial se deriva de una investigación por la muerte del oficial retirado de la Policía Nacional, Frank Alexis Morris Ruiz, ocurrida en agosto de 2025, además de otros delitos relacionados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse