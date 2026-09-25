Dólar sube este viernes frente al lempira: así queda el tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 25 de septiembre un incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8931 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L27.0276. Ambas tasas aumentaron L0.0089 respecto al jueves 24 de septiembre, cuando se situaron en L26.8842 para la compra y L27.0186 para la venta.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden incidir en actividades relacionadas con las importaciones, pagos en moneda extranjera y remesas familiares.