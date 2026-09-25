Dólar sube este viernes frente al lempira: así queda el tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 25 de septiembre un incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8931 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L27.0276. Ambas tasas aumentaron L0.0089 respecto al jueves 24 de septiembre, cuando se situaron en L26.8842 para la compra y L27.0186 para la venta.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden incidir en actividades relacionadas con las importaciones, pagos en moneda extranjera y remesas familiares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para la compra y venta del dólar, con base en los datos oficiales del mercado cambiario. La cotización puede presentar variaciones de una jornada a otra.
El Banco Central actualiza el tipo de cambio durante los días hábiles, por lo que el valor de referencia puede cambiar en cada jornada.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.