Estos son los nuevos precios de los combustibles en Honduras desde el lunes 21 de septiembre

San Pedro Sula, Cortés. Los precios de los combustibles registrarán nuevos incrementos a partir del lunes 21 de septiembre, de acuerdo con la Secretaría de Energía (SEN), mientras el Gobierno mantiene medidas de apoyo económico temporal ante el aumento internacional de los derivados del petróleo.
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, el galón de gasolina superior tendrá un precio de 143.94 lempiras, con un incremento de 4.45 lempiras.
La gasolina regular se cotizará a 128.60 lempiras por galón, luego de un aumento de 2.23 lempiras, mientras que el diésel tendrá un nuevo precio de 146.85 lempiras, con un incremento de 3.02 lempiras.
Por su parte, el queroseno aumentará 4.58 lempiras y pasará a costar 130.16 lempiras por galón. El GLP vehicular subirá 1.15 lempiras, hasta los 47.56 lempiras por galón.
En el caso del GLP doméstico, la Secretaría de Energía informó que el precio se mantiene sin cambios para los consumidores. En San Pedro Sula, el cilindro de 25 libras continuará con un precio de 228.47 lempiras, debido al apoyo económico temporal de 33.81 lempiras.
Gobierno amplía apoyo a combustibles
Ante las variaciones al alza que continúan registrándose en el mercado internacional, el Gobierno de Honduras informó que mantiene las medidas de apoyo aplicadas a la gasolina regular y el diésel para reducir el impacto de los incrementos en el precio final al consumidor.
Según la información divulgada por la Secretaría de Energía, el apoyo económico temporal a los combustibles pasa de 50% a 65%.
Para la gasolina regular en San Pedro Sula, el apoyo temporal será de 4.20 lempiras por galón, mientras que para el diésel alcanzará 5.66 lempiras.
Precios en Tegucigalpa
En Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá un precio de 148.30 lempiras por galón; la regular, 132.81 lempiras; y el diésel, 151.10 lempiras. El queroseno se venderá a 134.55 lempiras, mientras que el GLP vehicular tendrá un precio de 51.09 lempiras por galón.
Para el GLP doméstico de 25 libras, el precio en Tegucigalpa se mantendrá en 249.62 lempiras, con un apoyo económico temporal de 33.46 lempiras.
La Secretaría de Energía señaló que estas medidas responden al aumento internacional de los precios de los combustibles y tienen como propósito reducir su impacto en los consumidores hondureños.
Los nuevos precios estarán vigentes desde el lunes 21 de septiembre de 2026.