Asfura anuncia ayuda por la sequía y medidas ante el alza de los combustibles y la energía

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Nasry Asfura prepara un plan de asistencia alimentaria dirigido a entre 80 mil y 100 mil familias perjudicadas por la sequía que afecta al país. El presidente informó este viernes que 104 municipios se encuentran bajo alerta roja por la falta de lluvias, una cifra que, según advirtió, podría incrementarse en los próximos días. Como parte de la respuesta, las familias consideradas más vulnerables recibirán dos sacos de alimentos, con un peso total de 160 libras.

“Estamos preparándonos como Gobierno para poder atenderlos con los dos sacos de alimentos necesarios, 160 libras, para hacerlos llegar a las familias que más lo necesitan”, detalló Asfura. El mandatario manifestó su preocupación por las consecuencias de la sequía en el suministro de agua para consumo humano, las actividades agrícolas y la generación de electricidad mediante fuentes hidroeléctricas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Gobierno busca contener impacto de combustibles

Asfura también abordó el incremento del precio internacional del petróleo y sus repercusiones en los costos de los combustibles y el transporte.

El gobernante afirmó que su administración mantiene conversaciones con el sector transporte para encontrar alternativas que permitan reducir el impacto de los precios internacionales sobre la población. “Ayer estuvimos (con el sector transporte) hasta altas horas de la noche buscando soluciones. Les dije que íbamos a buscar respuestas para enfrentar estos momentos tan difíciles por el alto costo del petróleo”, indicó. El presidente también expresó su deseo de que el conflicto en Medio Oriente llegue a su fin y se restablezca la paz.

Asfura plantea cambios en el sector energético

En relación con el costo de la energía eléctrica, el presidente destacó la nueva legislación como un primer paso para impulsar una transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a la que calificó como la empresa de todos los hondureños.

Asfura señaló que mantendrá reuniones con representantes del sector de energías renovables y otros generadores para conocer sus dificultades, mejorar la eficiencia y buscar una producción eléctrica al menor costo posible. “Aquí estoy para escucharlos, solventar los problemas y trabajar juntos por Honduras. Este no es el trabajo de una sola persona”, subrayó.

Gobierno aborda situación de hondureños bajo TPS