Choloma vs Olancho, EN VIVO hoy: hora y dónde ver por el Apertura

Choloma.

El CD Choloma afronta el compromiso con presión después de un inicio irregular en el campeonato. Los Toros Bravos suman tres puntos en cinco jornadas, producto de una victoria y cuatro derrotas, por lo que se encuentran en la décima posición de la tabla. El equipo ha marcado cuatro goles y ha recibido siete.

La última presentación del conjunto cholomeño terminó en derrota ante Real España, que se impuso 2-1 el pasado fin de semana. Choloma, sin embargo, ha demostrado que en casa puede competir y buscará apoyarse en su afición para conseguir una victoria que le permita comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

Su único triunfo hasta ahora llegó en la segunda jornada, cuando derrotó 2-0 a Platense en el Rubén Deras. Desde entonces, los resultados no han acompañado al equipo, que necesita comenzar a sumar con mayor regularidad si quiere evitar quedar rezagado en la pelea por los puestos de clasificación.