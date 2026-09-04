Honduras confirma primer caso de chikungunya importado en 2026

Tegucigalpa. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado este 2026 de chikungunya detectado en Honduras. Se trata de un hombre de 31 años, de nacionalidad hondureña, que trabaja como transportista de carga y viaja con frecuencia a Managua, Nicaragua, país donde se ha registrado un incremento de casos de esta enfermedad.

La confirmación fue dada a conocer por Homer Mejía, jefe de Vigilancia de la Salud, quien explicó que el paciente regresó recientemente de Nicaragua y comenzó a presentar síntomas compatibles inicialmente con dengue, por lo que acudió a un establecimiento sanitario para realizarse las pruebas correspondientes. Los primeros análisis para dengue resultaron negativos. Debido a que los síntomas pueden ser similares entre distintas enfermedades transmitidas por mosquitos, el personal médico amplió el protocolo de diagnóstico e incluyó pruebas para otras arbovirosis, entre ellas chikungunya y zika. Finalmente, mediante estudios de biología molecular, se confirmó que el paciente estaba infectado con chikungunya. Mejía señaló que una de las características que puede ayudar a diferenciar el chikungunya del dengue es la intensidad del dolor en las articulaciones. En los pacientes con chikungunya, las artralgias pueden ser particularmente fuertes y afectar principalmente las manos, los dedos, los pies y las rodillas, llegando en algunos casos a limitar el movimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Luego de conocer el resultado, las autoridades sanitarias notificaron a la región de salud correspondiente y pusieron en marcha el protocolo de respuesta. Un equipo de respuesta rápida realizó la intervención del caso y de las personas que conviven con el paciente, además de efectuar una búsqueda de posibles personas afectadas en los alrededores de su vivienda. Las acciones de control también incluyeron fumigaciones y la aplicación de BTI, un larvicida biológico empleado para eliminar las larvas del mosquito transmisor y reducir el riesgo de propagación de la enfermedad. El chikungunya es una infección viral transmitida principalmente por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, vector que también participa en la transmisión del dengue y el zika. Honduras ya ha enfrentado brotes de chikungunya en años anteriores y las autoridades sanitarias también reportaron la presencia de casos durante 2025. La situación epidemiológica de Nicaragua mantiene en alerta a las autoridades hondureñas, que también dan seguimiento a la evolución de los casos en otros países de la región, entre ellos Cuba y Costa Rica. El flujo frecuente de personas entre estos territorios incrementa la importancia de mantener la vigilancia ante posibles casos importados.