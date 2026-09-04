Médicos anuncian asambleas indefinidas tras vencer ultimátum al Gobierno

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio Médico de Honduras (CMH) decidió elevar la presión contra el Gobierno luego de que este viernes venciera el plazo de 72 horas concedido para buscar soluciones a los compromisos laborales que permanecen pendientes con el gremio. Ante la falta de respuestas que los médicos consideran suficientes, la organización anunció la convocatoria a asambleas informativas de carácter indefinido y progresivo a partir del próximo lunes en los centros asistenciales públicos del país. La medida responde, entre otros reclamos, al atraso en el pago de salarios, la aplicación del nuevo salario base, contratos pendientes, reintegros y otras obligaciones laborales que, según el gremio, continúan sin resolverse.

Samuel Santos, presidente del CMH, señaló que alrededor de 400 médicos permanecen a la espera de pagos. Algunos de ellos, indicó, acumulan varios meses sin recibir sus remuneraciones. La situación también fue cuestionada por Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quien sostuvo que los trabajadores necesitan una respuesta concreta de las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Esto no es una cuestión de política, sino de humanismo. Todo aquel que trabaja necesita su pago”, expresó Rodas al referirse a las dificultades que enfrentan los profesionales. El dirigente del IHSS afirmó que el problema alcanzaría a más de 400 médicos y cerca de 600 trabajadores contratados, quienes tendrían pendientes relacionados con sus salarios y vínculos laborales.

🩺 ULTIMÁTUM DE 72 HORAS AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS pic.twitter.com/Fo6ybwk64e — Colegio Médico de Honduras (@ColegioMedicoHN) September 2, 2026

Por su parte, Héctor Carranza, integrante de la mesa técnica del CMH, cuestionó el nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gremio y las autoridades. Según expuso, de los 14 puntos pactados el pasado 10 de junio en Casa Presidencial, únicamente se habría avanzado parcialmente en una parte de los compromisos. Carranza aseguró que una encuesta realizada entre médicos evidenció la magnitud de los atrasos. Según sus declaraciones, más de 275 profesionales respondieron en un periodo de 30 minutos que enfrentaban acumulación en el pago de sus salarios. Uno de los casos que más preocupa al gremio se encuentra en Puerto Lempira, La Mosquitia, donde, según Carranza, más de la mitad de los médicos contratados en el hospital llevarían hasta ocho meses sin recibir su remuneración. El CMH sostiene que estos atrasos afectan especialmente a los profesionales asignados a zonas alejadas del país, donde los médicos deben permanecer lejos de sus familias para garantizar la atención de las comunidades. Las asambleas informativas contemplan la suspensión temporal de consultas externas y cirugías selectivas en hospitales y centros de salud de los 18 departamentos, mientras continúe el conflicto entre el gremio y las autoridades.