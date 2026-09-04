Clima este viernes en Honduras: tormentas eléctricas en algunas zonas

San Pedro Sula. El ingreso de humedad y viento procedente del mar Caribe y el océano Pacífico favorecerá este viernes 4 de septiembre un incremento de la nubosidad y de las lluvias en varias regiones de Honduras, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Según el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados, algunos acompañados de actividad eléctrica. Las condiciones más inestables se concentrarán en las regiones occidental, suroccidental y sur del territorio nacional.

En el resto del país también podrían registrarse precipitaciones, aunque serían de menor intensidad y de carácter aislado. Las temperaturas se mantendrán elevadas en varias zonas. Choluteca alcanzará la máxima nacional con 38 grados Celsius, seguida de Valle, con 37 grados. Cortés, Comayagua, Colón, Gracias a Dios, La Paz, Islas de la Bahía, Olancho, Santa Bárbara y Yoro también tendrán registros cálidos durante la jornada.

La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacifico estará produciendo aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada en las regiones Occidente, Suroccidente y Sur. pic.twitter.com/bsalLZLlhy — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 4, 2026

En el extremo opuesto, Intibucá tendrá las temperaturas más frescas, con una máxima de 24 grados y una mínima de 15 grados. El Paraíso registrará entre 19 y 31 grados, mientras Francisco Morazán tendrá temperaturas de entre 20 y 31 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse