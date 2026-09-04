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Clima este viernes en Honduras: tormentas eléctricas en algunas zonas

Según el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados, algunos acompañados de actividad eléctrica

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 08:00 -
  • Redacción La Prensa
Clima este viernes en Honduras: tormentas eléctricas en algunas zonas

Fotografía de archivo de un día nublado en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA

San Pedro Sula. El ingreso de humedad y viento procedente del mar Caribe y el océano Pacífico favorecerá este viernes 4 de septiembre un incremento de la nubosidad y de las lluvias en varias regiones de Honduras, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Según el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados, algunos acompañados de actividad eléctrica. Las condiciones más inestables se concentrarán en las regiones occidental, suroccidental y sur del territorio nacional.

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En el resto del país también podrían registrarse precipitaciones, aunque serían de menor intensidad y de carácter aislado.

Las temperaturas se mantendrán elevadas en varias zonas. Choluteca alcanzará la máxima nacional con 38 grados Celsius, seguida de Valle, con 37 grados. Cortés, Comayagua, Colón, Gracias a Dios, La Paz, Islas de la Bahía, Olancho, Santa Bárbara y Yoro también tendrán registros cálidos durante la jornada.

En el extremo opuesto, Intibucá tendrá las temperaturas más frescas, con una máxima de 24 grados y una mínima de 15 grados. El Paraíso registrará entre 19 y 31 grados, mientras Francisco Morazán tendrá temperaturas de entre 20 y 31 grados.

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Para el resto de las regiones, las temperaturas previstas son las siguientes: Atlántida, entre 25 y 31 grados; Colón, entre 24 y 32; Comayagua, entre 21 y 32; Copán, entre 20 y 31; Gracias a Dios, entre 28 y 33; Islas de la Bahía, entre 29 y 32; La Paz, entre 20 y 32; Lempira, entre 20 y 30; y Ocotepeque, entre 20 y 29 grados.

Olancho tendrá mínimas de 22 y máximas de 33 grados; Santa Bárbara, de 23 y 33; Valle, de 25 y 37; y Yoro, de 20 y 32 grados.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos prevé oleaje de 1 a 3 pies en el litoral Caribe, considerado normal para la zona. En el Golfo de Fonseca, en cambio, se esperan condiciones un poco más alteradas, con olas de entre 2 y 4 pies.

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