Edrick Menjívar responde a Denovan tras polémica: "No ocupo hablar de nadie"

Tegucigalpa, Honduras.

Menjívar también valoró la contundencia mostrada por Olimpia y especialmente, el triplete conseguido por Yustin Arboleda: “Estoy contento tanto por Jorge como por Yustin. Creo que Yustin había recibido críticas injustas. Creo que lo ha demostrado año tras año: es uno de los mejores nueves de la liga. También hay que generarle oportunidades; hoy le generamos oportunidades como equipo y él supo resolver”, manifestó.

El guardameta merengue destacó que una victoria siempre ayuda al equipo a recuperar confianza y tranquilidad, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar: “Sabemos que ganar siempre genera confianza, genera tranquilidad. Obviamente, cuando pierde uno, hay cosas que mejorar. También tenemos muchas cosas por mejorar, pero siempre es más fácil en el gane”, expresó.

Tras la goleada 4-1 del Olimpia sobre Platense en la sexta jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , Edrick Menjívar le respondió a Denovan Torres , habló del buen momento de Yustin Arboleda, la preocupación por la lesión de Jorge Benguché y la situación de Michaell Chirinos.

El portero olimpista consideró que Arboleda pudo haber sentido cierta presión debido a la falta de goles, pero resaltó la experiencia del delantero para manejar este tipo de situaciones. “Él está acostumbrado a meter goles, pero ya es un jugador de experiencia. Creo que tal vez por ahí un poco acelerado, pudo tener un poco de presión también, pero sabe manejar las cosas, sabe manejar situaciones y hoy se destapó con hat-trick”, comentó.

Uno de los temas que generó preocupación en el campamento albo fue la salida de Jorge Benguché por molestias físicas. Menjívar explicó que, de momento, el delantero considera que solamente recibió un golpe, aunque deberán esperar los exámenes médicos para conocer el alcance de la lesión: “Él dice que solo fue un golpe. Esperemos que así sea. Tengo entendido que mañana va a hacerse unos exámenes, pero creo que después de lo de Chirinos y Maldonado estamos un poco tocados en ese sentido. Ya no queremos ver más lesionados y esperemos que solo sea el golpe”, señaló.

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El capitán también habló sobre Michaell Chirinos, quien continúa recuperándose y mantiene comunicación con el plantel. Menjívar destacó el compromiso del atacante con el grupo pese a no poder estar en la cancha: “Michaell es uno de los líderes aquí también. Siempre estamos en comunicación con él. Siempre, antes de los partidos, manda un mensaje al grupo de ánimo. Imagínate, él está jodid* y todo eso y todavía está pendiente del equipo y pendiente de mandar un mensaje antes de los partidos y todo eso. Entonces, nosotros estamos ansiosos por volver a tenerlo aquí con nosotros”, contó.

Otro de los temas que abordó Edrick fue la polémica generada por las declaraciones de Denovan Torres, quien aseguró que en Olimpia cualquiera puede ser campeón. El guardameta aseguró que respeta la opinión del arquero rival y prefirió no entrar en polémicas: “Yo vi los clips y todo eso. Creo que después de una larga charla con mi psicólogo, Raúl Pérez, llegamos a la conclusión de que cada quien es dueño de su opinión. Él tendrá su opinión, lo respeto a él. Sé lo difícil que es ser portero en esta liga. A veces jugamos en canchas donde el alumbrado es malo, en canchas sintéticas donde el pique es malo. Yo respeto a mis colegas. Soy Edrick Menjívar, no ocupo hablar de nadie más”, afirmó.

Al ser consultado sobre si le molestaba que las declaraciones estuvieran dirigidas específicamente hacia él, Menjívar mantuvo la calma y reiteró su respeto por Torres: “No, a mí no me calienta en lo absoluto. Como dije anteriormente, yo respeto a Denovan, respeto su opinión. Le deseo mucho éxito en su vida personal, en su vida futbolística también, que Dios lo siga bendiciendo y que coseche mucho éxito”, respondió.

Finalmente, el guardameta habló sobre el rival que Olimpia tendrá en los cuartos de final de la Copa Centroamericana y advirtió que será un equipo complicado: “Difícil. Un equipo que juega muy bien. Justo el otro día vi el clásico que jugaron con Yan Maciel. Después hablé un poco con Yan también, que tenemos comunicación y me dijo que era un equipo que juega muy bien con la pelota, que intenta. Complicaron mucho a Alajuelense en El Salvador, le ganaron. Entonces, es un equipo que juega muy bien”, concluyó.