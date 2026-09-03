Olimpia receta paliza al Platense con una noche perfecta de Yustin Arboleda

Comayagua, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia volvió a la senda del triunfo y lo hizo a lo grande, tras imponerse con autoridad 4-1 sobre Platense en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, en duelo correspondiente a la sexta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel mostró contundencia ofensiva y volvió a dejar buenas sensaciones en el campeonato. La gran figura de la noche fue Yustin Arboleda, quien ingresó al terreno de juego en el primer tiempo tras la lesión de Jorge Benguché y terminó convirtiéndose en el héroe del partido al firmar un espectacular hat-trick que encaminó la goleada del conjunto merengue. Los albos llegaban a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria después del empate ante Estrella Roja del pasado domingo. El equipo dirigido por Eduardo Espinel respondió de gran manera en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y terminó imponiendo condiciones ante un conjunto escualo que no pudo contener el poder ofensivo de sus rivales.

Con este triunfo, el Rey de Copas se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones con 14 puntos, tomando de manera momentánea una ventaja de tres unidades sobre Real España y Marathón, que acumulan 11 puntos cada uno y todavía tienen pendiente disputar sus respectivos compromisos durante este fin de semana. Olimpia, además, vuelve a dar un golpe de autoridad en el campeonato y aumenta la presión sobre sus principales perseguidores en la lucha por el liderato. La realidad es completamente distinta para Platense. El conjunto porteño no logra levantar cabeza y continúa en la parte baja de la clasificación tras seis jornadas disputadas. Bajo la dirección técnica de Raúl Cáceres, el Tiburón apenas suma cuatro puntos y se mantiene en la novena posición, por lo que deberá reaccionar cuanto antes si pretende alejarse de los últimos lugares y comenzar a escalar posiciones en el Apertura 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

LAS ACCIONES

Apenas habían transcurrido 40 segundos cuando Jorge Renán Benguché ingresó al área y sacó un potente remate que fue desviado de manera brillante por el guardameta del Platense, Merlín Bonilla, quien reaccionó rápidamente para evitar la caída de su portería. A los cinco minutos llegó la apertura del marcador. "El Toro" Benguché apareció dentro del área y conectó con un certero cabezazo un espectacular centro de tres dedos enviado por Edwin Rodríguez. El delantero ganó la posición y mandó el balón al fondo de la red para adelantar al conjunto merengue. A los ocho minutos, Kevin Josué Güity estuvo muy cerca de ampliar la ventaja. El atacante sacó un potente bombazo desde fuera del área y el balón terminó estrellándose contra el poste, ante la mirada del guardameta Merlín Bonilla. Al 18, Platense encontró el empate por medio de Eduardo Urbina, quien se despachó con un auténtico golazo. El mediocampista recibió un centro de Manuel Salinas desde un costado y, de primera intención, sacó un espectacular zurdazo que se incrustó en el ángulo, dejando sin ninguna posibilidad de reacción al portero Edrick Menjívar. Una auténtica obra de arte. La mala noticia para Olimpia llegó al minuto 24, cuando Jorge Benguché tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en una de sus piernas. El delantero se lanzó al césped visiblemente adolorido, recibió atención médica e intentó continuar en el encuentro, pero finalmente le fue imposible seguir. "El Toro" fue sustituido y en su lugar ingresó Yustin Arboleda, encendiendo las alarmas en el conjunto merengue de cara a su próximo compromiso de la Copa Centroamericana ante Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Un minuto después, Platense estuvo muy cerca de darle vuelta al marcador. Solani comandó un rápido contragolpe y asistió a Avner Portillo, quien ingresó con peligro al área y sacó un remate que fue desviado de gran manera por Menjívar, evitando que el conjunto porteño tomara ventaja. Al minuto 29, Yustin Arboleda apareció para devolverle la ventaja al Olimpia. Kilmar Peña sacó un remate que impactó en el defensor Palacios y el rebote quedó servido para el delantero, quien aprovechó la oportunidad para sacar un zurdazo que pasó por debajo de las piernas del guardameta Merlín Bonilla y terminó en el fondo de la red. Antes del descanso, al minuto 40, Edwin Rodríguez volvió a probar suerte desde larga distancia. El mediocampista sacó un potente derechazo que pasó muy cerca del arco defendido por Bonilla, marchándose apenas desviado del poste.



SEGUNDO TIEMPO

Al minuto 54, Eduardo Urbina estuvo muy cerca de conseguir su segundo gol de la noche. El volante ofensivo recibió la pelota y sacó un remate que pasó rozando el poste, quedándose a centímetros de volver a celebrar ante el conjunto merengue. Tres minutos después, al 57, Imanol Enríquez generó peligro dentro del área chica. El atacante levantó la pelota y sacó un remate de volea, pero el guardameta del Platense estuvo atento y logró quedarse con el disparo. Olimpia encontró el gol de la tranquilidad al minuto 69 nuevamente por medio de Yustin Arboleda. El artillero ingresó al área, realizó un enganche para quitarse de encima la marca de Jefferson Castillo y sacó un potente zurdazo que pasó por debajo de las piernas del arquero Merlin Bonilla para terminar en el fondo de la portería.

La noche perfecta de Arboleda quedó sellada al minuto 78, cuando el colombiano completó su hat-trick y puso el definitivo 4-1. El atacante aprovechó la salida del portero Bonilla y, con mucha calidad desde larga distancia, levantó la pelota por encima del guardameta para bañarlo y enviarla al fondo de la red. Con esta actuación, Arboleda se convirtió en la gran figura del partido y comandó una contundente victoria del Olimpia, que volvió a demostrar su poder ofensivo y se mantiene firme en lo más alto de la tabla de posiciones. El León ahora deberá cambiar el chip y dejar atrás momentáneamente la Liga Nacional para enfocarse en su compromiso internacional. El conjunto merengue volverá a la acción el próximo jueves en la Copa Centroamericana, cuando visite al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el partido de ida de los cuartos de final del torneo.



LA FICHA TÉCNICA:

Olimpia(4): Edrick Menjívar, Kevin Guity (Emanuel Hernández, Clinton Bennet, Emanuel Coello, Jack Jean Baptiste (Félix García) (76), José Raúl García (Nicolás Dibble) (76), Edwin Rodríguez, Jorge Benguché (Yustin Arboleda) (24), Imanol Enríquez (Didier Paguada) (66), Kilmar Peña (Jorge Álvarez) (66).

Entrenador: Eduardo Espinel.

Platense (1): Merlin Bonilla, Rubén García, Jefferson Castillo, Jefferson Palacios (Angelo Norales) (83), Anthony García, Manuel Salinas, Avner Portillo (Gabriel Canahuati) (75), Cristian Gutiérrez (Maynor Arzú) (76), Eduardo Urbina, Georgie Welcome (Edwin Álvarez) (60), Edwin Solano (Yeison Arriola) (83).

Entrenador: Raúl Cáceres.